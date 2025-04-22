曾奪美國告示牌冠軍！　DJ HEAD合體金曲大師飆台語歌

▲ 電音製作人DJ HEAD推出第四張台語專輯《花時間》。（圖／DJ HEAD MUSIC提供）



記者翁子涵／台北報導

電音製作人DJ HEAD推出第四張台語專輯《花時間》，由DJ HEAD作曲、金曲獎大師武雄填詞，兩人是在上張專輯以一首〈不知春〉建立密切的合作關係，有趣地是，兩人的「心血結晶」已順利催生，但至今卻未曾謀面，都以通訊方式進行討論和創作，而且相當投緣和深入，這也許也破了華語樂壇又一項紀錄，DJ HEAD指這一年多的合作就像是「隔空灌溉」。

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▲▼ 電音製作人DJ HEAD新專輯和武雄合作。（圖／DJ HEAD MUSIC提供）



台灣出身的電音DJ兼國際電子音樂製作/創作人- DJ HEAD，⻑期於世界各國演出，他是首位闖進美國Billboard舞曲榜的台灣電音DJ，曾連續三年入榜的他，共有6首參與Remix的作品摘下Billboard舞曲榜冠軍。贏得全球樂迷推崇的DJ HEAD今年回到自己的成長的地方，推出全台語概念專輯《花時間》，一張在音樂上融合電子音樂、EDM、節奏藍調與Party DJ獨有的氛圍感和宗教感，十首歌詞概念則邀請武雄老師掌舵，在他作為歌詞及企劃統籌的視角下，藉由不同花朵來隱含新時代觀點，與DJ HEAD的音樂結合共生，生長出前所未聞的台語「氣口」，希望為台語音樂灌溉出不同樣貌的氣息與高度。

DJ HEAD由衷崇拜武雄，甚至害羞說：「武雄老師就像有讀心術，把我整個人看透透了！」提及每一首歌詞裡面，「似乎都暗藏了許多閱讀我之後的線索，不同的音符開出不同品種的花，每一朵都側寫了我生命中的某些情境！」DJ HEAD甚至斷言，兩人有緣的種子早已在宇宙種下，「在天時地利的頻率，與節氣相融的此刻，開出各式各樣不同的花朵。」

新專輯名為《花時間》，其動機是從兩人合作的第一首歌〈不知春〉延伸而來，藉由概念專輯的方式進行創作，讓十首新歌圍繞著相同主題。DJ HEAD發現，開花的「花」好像是一種結果論，開花的「開」又好像在形容一種力度。「我花了多少時間去開花，我用了多少力氣去開花，花開了以後又會怎樣呢？」這是一道值得思考的哲學題。

