楊紫瓊「曬出合照」悼念教宗方濟各！　不捨嘆：溫柔的靈魂離開了

記者顧齊祐／綜合報導

天主教教宗方濟各於4月21日上午辭世，享壽88歲，這一消息引發全球各界的深切悼念。奧斯卡影后楊紫瓊也在社群平台上表達了她的哀思，表示「一個溫柔的靈魂離開了我們」。

▲教宗方濟各於21日辭世。（圖／達志影像／美聯社）



楊紫瓊今（22）日在Facebook上分享了一張她與教宗方濟各的合照，並用英文寫道「一個溫柔的靈魂離開了我們。教宗方濟各是一個謙遜、同情和勇氣的燈塔，他從不害怕為最脆弱的人發聲，並且總是提醒我們要以優雅和善良行走」，文字充滿了哀傷，展現對教宗的無限懷念。

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▲楊紫瓊曬方濟各合照悼念。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Yeoh 楊紫瓊）



楊紫瓊還提到「我將永遠記住他的溫暖和他對我們聯合國道路安全工作的堅定支持，他的同情心真正感動了世界。願他的精神在我們給予他人的每一個愛的行動中繼續存在。安息吧，教宗」，言辭中透露出對教宗的深厚情感和敬佩之情。

▲楊紫瓊用英文哀悼教宗。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Yeoh 楊紫瓊）



根據天主教會的傳統，接下來將會進行為期9天的哀悼儀式。全球樞機主教也將召開會議，籌備他的葬禮，並預計於5月舉行秘密會議，選出新任教宗。