ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史

記者孟育民／台北報導

益智競賽節目《一鳴驚人》先前已經錄製過3季，原本主持人由黃子佼擔任，如今他涉持有兒少性影像，演藝工作全停擺。節目將於5月4日推出全新一季，邀來學霸黃豪平和宇珊擔綱主持。錄影過程，黃豪平也勾起校園回憶：「國中時，英文小考作弊被老師發現，老師叫我到講台邊，小聲地跟我說『你偷看旁邊同學的答案對吧？我看見了』，我瞬間腦內崩潰。」但他很感激老師當時沒在眾人面前揭穿他，也並沒告訴大家，僅說這次考試會扣到不及格，希望他好好反省，「我回到位置哭到下課，我很感謝他幫我留面子，也感謝他沒有縱容我，我在那之後再也不敢作弊，堂堂正正地面對每一個挑戰。」

▲▼ 黃豪平、宇珊接下《一鳴驚人》主持棒。（圖／中天綜合台提供）

▲黃豪平、宇珊接下《一鳴驚人》主持棒。（圖／中天綜合台提供）

節目即推出新的一季，對於接下主持棒，宇珊笑說：「非常驚喜跟驚嚇，開心的是我應該是被歸類為聰明的人，所以才會被找來主持益智節目，但可怕的是我最爛的科目就是歷史，開錄前我曾想要臨時抱佛腳，但能救得了我的只有『記憶吐司』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃豪平坦言接下《一鳴驚人》有壓力：「跟合作很久的宇珊在電視台有了新節目，還是沒主持過的類型，只是現在的國中生很聰明，以前就算我對國文還算有興趣，但那些文史知識都已經離我太遠了，所以我的壓力主要來自『不想在國中生面前出糗』！」

▲▼ 黃豪平、宇珊接下《一鳴驚人》主持棒。（圖／中天綜合台提供）

▲面對國中生，黃豪平坦言壓力很大。（圖／中天綜合台提供）

另外，黃豪平也分享求學時的經歷，坦言曾做過後悔的決定：「我為了把研究所的課業顧好，放棄了偶像劇要角的演出機會，當時我認為應該以學業優先，但後來一直在想『邊讀書邊演戲不行嗎』？我一直想著、懊惱著，最後決定今後所有的選擇，寧可難過一陣子也不要懊悔一輩子。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃子佼, 一鳴驚人, 黃豪平, 宇珊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳梨首現S2O狂歡畫面曝光　被老婆拉到最前面：一片混亂咪咪冒冒
  2. 港劇出現「男人懷孕照超音波」掀議！　大咖男星演孕婦網驚：太超前
  3. 一粒26歲生日掰了空氣劉海　「旁分露額頭」新髮型曝光
  4. 獨家／「台灣第一女打仔」楊麗菁看破獲利了結　脫手二十年房產原因曝光
  5. 黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史
  6. 薛楷莉涉詐遭到起訴　她在美國回應找律師談
  7. 李多慧開箱新家「內裝難得曝光」　大讚台租屋1點超方便：好心動
  8. 峮峮、阿本踩點南港新店鋪 過程太放鬆直呼：KID不要看
  9. 台灣本土OTT「歡慶10週年」董事長發聲！　自製劇入圍金鐘獎6大獎
  10. 八仙塵暴拍成台劇！高慧君手臂藏10cm燒燙傷　被急診醫剪掉整塊皮

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366