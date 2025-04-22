黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史

記者孟育民／台北報導

益智競賽節目《一鳴驚人》先前已經錄製過3季，原本主持人由黃子佼擔任，如今他涉持有兒少性影像，演藝工作全停擺。節目將於5月4日推出全新一季，邀來學霸黃豪平和宇珊擔綱主持。錄影過程，黃豪平也勾起校園回憶：「國中時，英文小考作弊被老師發現，老師叫我到講台邊，小聲地跟我說『你偷看旁邊同學的答案對吧？我看見了』，我瞬間腦內崩潰。」但他很感激老師當時沒在眾人面前揭穿他，也並沒告訴大家，僅說這次考試會扣到不及格，希望他好好反省，「我回到位置哭到下課，我很感謝他幫我留面子，也感謝他沒有縱容我，我在那之後再也不敢作弊，堂堂正正地面對每一個挑戰。」

▲黃豪平、宇珊接下《一鳴驚人》主持棒。（圖／中天綜合台提供）

節目即推出新的一季，對於接下主持棒，宇珊笑說：「非常驚喜跟驚嚇，開心的是我應該是被歸類為聰明的人，所以才會被找來主持益智節目，但可怕的是我最爛的科目就是歷史，開錄前我曾想要臨時抱佛腳，但能救得了我的只有『記憶吐司』。」

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黃豪平坦言接下《一鳴驚人》有壓力：「跟合作很久的宇珊在電視台有了新節目，還是沒主持過的類型，只是現在的國中生很聰明，以前就算我對國文還算有興趣，但那些文史知識都已經離我太遠了，所以我的壓力主要來自『不想在國中生面前出糗』！」

▲面對國中生，黃豪平坦言壓力很大。（圖／中天綜合台提供）



另外，黃豪平也分享求學時的經歷，坦言曾做過後悔的決定：「我為了把研究所的課業顧好，放棄了偶像劇要角的演出機會，當時我認為應該以學業優先，但後來一直在想『邊讀書邊演戲不行嗎』？我一直想著、懊惱著，最後決定今後所有的選擇，寧可難過一陣子也不要懊悔一輩子。」



