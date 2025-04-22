事業愛情全沒了！22歲男偶像「違規退社」酒吧打工…星女友認分手

記者陳芊秀／綜合報導

日本男偶像小柴陸過去是小傑尼斯團體「AmBitious」成員，2023年被爆未成年吸菸，被懲罰無限期停工，又與女團NMB48成員南波陽向傳出遊，惹怒粉絲，最終2024年1月宣布退社。而南波陽向近日在限動回答問題時，承認結束戀情分手，他則是傳出在酒吧打工，偶像事業與愛情兩頭空。

▲小柴陸因未成年吸菸又與女生出遊被退社，近日傳聞中的女友NMB48成員南波陽向曝分手消息。（圖／翻攝自IG）

據日媒《週刊女性》報導，南波陽向在使用Instagram的問答功能時，被問及「有結婚願望嗎」時，她回答「有！因為有，所以和之前的人分手了！沒說抱歉。相處了很久，也很愉快，是段美好的回憶。」就這樣突然宣布分手消息。這段發言被日網推測「之前的人」指的是小柴陸。

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▲南波陽向限動透露「和之前交往的人分手了」。（圖／翻攝自IG）



圈內人士透露，小柴陸與南波陽向的交往似乎從兩年前（2023）開始，女方限動時常縣相同的T恤或飾品，當時已引起不少批評。2023年12月疑似在眼鏡店購物的照片曝光，加上他當時被懲罰停止活動，與女生出遊的行為令粉絲大怒。

小柴陸退所後，立即開設YouTube頻道，2024年10月，他聲稱自己是大學生沒錢，卻說買了車子。同時日網傳出他在酒吧工作，不斷令粉絲錯愕，如今失去偶像光環，也和女友分手，粉絲也對其失去信心。