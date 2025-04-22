金鍾旼婚禮眾星雲集！　「為圓小11歲正妹妻夢」停工3周蜜月旅行

記者張筱涵／綜合報導

韓國元祖混聲團體高耀太（Koyote）成員金鍾旼於4月20日迎娶小11歲的圈外女友，婚禮在首爾新羅酒店溫馨舉行，席開星光陣容，而他們也將前往為期3周的蜜月旅行。

▲▼金鍾旼結婚典禮，眾星雲集。（圖／翻攝自韓網）



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據韓媒《STARNEWS》報導，金鍾旼預計將於5月底與新婚妻子展開為期3週的蜜月旅行，目的地則是充滿浪漫氛圍的法國南部。此次蜜月地點是根據妻子從小夢想而定，金鍾旼早前也曾在節目《新郎課程》中親自規劃行程、展現滿滿寵妻模樣。

金鍾旼原本行程滿檔，長期活躍於綜藝節目《兩天一夜》及多個活動，這回特別安排空檔休息放鬆，不過由於此次蜜月為期較長，節目組也正與他協調，盡量降低空缺影響。

另外，金鍾旼婚禮現場星光熠熠，主持人由國民MC劉在錫擔任第一部，曹世鎬與文世潤主持第二部，氣氛歡樂溫馨。祝歌由東方神起、李笛與Lyn輪番獻唱，高耀太成員申智與白佳也到場見證這位隊長的重要時刻，藝人李孝利、嚴正化、張水院、金相赫、李玟雨、Tony An與華莎等人也都親臨現場祝福。

婚前受訪時，金鍾旼坦言心情既興奮又緊張，「感覺很奇妙，也期待未來展開不同的人生」，他還笑說：「申智和白佳看到我先結婚，應該也開始準備了吧，說不定很快就有好消息。」

談到求婚，金鍾旼自豪分享：「為了讓這段記憶能一輩子留下來，我花了很多心思準備，小舅子從事舞台活動相關工作，幫忙布置場地、裝上燈光，真的超級帥氣，連我自己都被感動到了。」

至於生子計畫，金鍾旼透露希望能有一兒一女，「如果性別不同就太完美了，目前打算生兩個。」婚後即將迎來甜蜜蜜月之旅的他，展現出滿滿幸福感，也讓粉絲紛紛送上祝福。