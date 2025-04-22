見一次就栽了！　Marz23自爆「最慘暈船史」：無時無刻都想到她

▲Marz23推出新歌。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Marz23推出新單曲〈癡情暈船仔〉，寫下在陷入戀愛腦時無法自拔的「暈船」現象，實驗風格的電子旋律，也讓這首歌充滿迷幻的「帶感模式」，Marz23以音樂還原「暈船」的沉溺又無法抽離的無奈，甚至透露創作時的精神狀態：「這個旋律當時在我腦海裡揮之不去，甚至還會一直出現在夢境裡，導致我那陣子真的睡不太好。」

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▲▼Marz23新歌講述「暈船」現象。（圖／華納音樂提供）



歌曲從詞曲都交織出「舔狗」與「戀愛腦」的複雜形象，使每位暈船仔或是看不下去的朋友們，都能在歌詞中找到強烈的共鳴，提到「暈船」經驗，Marz23也自揭「暈船史」，自曝最痛苦的一次，就是當年與老婆的相遇，當時的交手一下子就讓他陷入戀愛腦，彷彿身體心靈都不是自己的，驚覺無時無刻就會想到對方，更笑說：「論暈船，我絕對是很了解大家淪陷在感情裡又苦又甜的矛盾狀態。」慶幸的是，當年讓Marz23迷戀不已的女孩，如今已成為了自己的太太。

這次MV，則邀請到MV則邀請在戲劇《模仿犯》、《八尺門的辯護人》有著亮眼成績，並獲北影非常新人的新生代女星陸夏擔任女主角，Marz23則飾演傾倒在她裙下的「暈船仔」，故事中陸夏的一抹微笑，瞬間讓Marz23栽進美好幻想；為了呈現暈船身心靈無法自理的中毒現象，Marz23在頭上、手臂上等部位都綁上了繃帶，渾身遍體鱗傷的模樣，就像是受了傷急欲治療的傷患，儘管知道已進入失控狀態，卻仍自虐待圍繞在對方身旁。

