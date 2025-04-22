記者劉宜庭／綜合報導

有「仙氣女神」之稱的27歲香港女星雲浩影（Cloud），日前在尖沙咀某米線店用餐，被同桌客人認出後，不但親切搭話，離開前還悄悄替對方買單，讓對方事後發文直呼「不只是小確幸，簡直是大確幸」！

▲雲浩影日前在餐廳用餐被民眾認出。（圖／翻攝自雲浩影臉書）

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「沒錯，就是Cloud！雲浩影！」一名香港網友10日在社群平台分享她在午休時間前往用餐，沒想到一坐下抬頭就看到對面的女生竟是雲浩影本人，「不知道該怎麼反應，只好繼續假裝沒事，點餐叫吃的」。

直到同桌和附近客人離席後，該名網友才鼓起勇氣與雲浩影交談。過程中，雲浩影不僅毫無架子、主動攀談，還親切問她「是不是00後」，聊天氛圍輕鬆自然。此外，兩人巧合地點了相同的餐點，該位網友也大方表示自己最愛聽她的歌曲〈回憶半分鐘〉。

▲雲浩影親民舉動引發網路熱議。（圖／翻攝自雲浩影臉書）

當網友還在店內用餐時，雲浩影中途吃飽先走，更驚喜的是，女神竟悄悄替她結帳，「雲姨竟然幫我結了帳OMG」，讓她又驚又喜。飯後，她開心寫道：「仙氣女神坐在自己對面，還能跟她聊天！」忍不住形容整件事真的很戲劇性，「午休結束後，開心地繼續工作。 不只是小確幸，簡直是大確幸。」