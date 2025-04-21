《苦盡柑來》崔代勳憶無名時期淚崩「答應買車給爸爸，他卻去世了」

記者劉宛欣／綜合報導



南韓演員崔代勳參演過不少人氣韓劇，演技雖精湛，卻一直到了近期的《苦盡柑來遇見你》才迎來爆紅，近日他登上劉在錫主持的《劉QUIZ》，提到了演員生涯長久的無名時期，且想起對父親的承諾，忍不住淚灑現場。

▲崔代勳即將登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自tvN）

《劉QUIZ ON THE BLOCK》20日公開下集預告，靠著《苦盡柑來遇見你》中夫商吉一角爆紅的崔代勳，帶著招牌笑容登場。節目中，被問到「是否有感受到人氣飆升」時，崔代勳立刻用劇中經典台詞「開心，我超開心」來回應，引來全場笑聲。劉在錫也調侃說：「最近大家似乎比較常叫你哈洗（학씨，意為哈真的是）大叔吧？」對此，崔代勳分享就連10歲女兒都會學他在劇中的口頭禪。

談及現實生活中的自己與劇中的兩大老公代表「梁寬植」、「夫商吉」相比較時，崔代勳笑著透露：「有一次我和太太通電話，她和朋友說『我老公是寬植那型的』，我想這表示我是一個溫柔體貼的老公和爸爸吧。」

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▲崔代勳提起爸爸淚灑現場。（圖／翻攝自tvN）

崔代勳也在節目中感性回憶無名時期的艱辛，坦言與父母一直同住到35歲，提及這次拍戲過程，他有感而發道：「化老妝時，突然看到父親的臉浮現在眼前，我的姊姊們看完節目後都哭了。」他哽咽說：「我曾對爸爸說『再等我12年，我會買車送你，什麼都給你』，但終究來不及實現。若他還在世，應該會很開心看到我走上這段花路。」讓人看了相當鼻酸。