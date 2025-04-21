白種元陷公司醜聞再爆「權勢霸凌」　製作人控他耍大牌強換節目團隊

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名廚師、企業家白種元旗下的品牌「The Born Korea」近來爆出各種爭議，其形象也受到重創。而MBC教育節目出身的製作人金在煥（音譯）21日更爆料，直指白種元濫用權力、過度干預節目製作，掀起網友議論。

▲白種元因近來陷入爭議，新節目無限期延播。（圖／翻攝自韓網）

金在煥在YouTube頻道「45 Plus」中指出，白種元自從參加MBC的綜藝節目《My Little Television》後，在演藝圈的影響力迅速擴大，其經營的公司The Born Korea隔年營收暴增510億韓幣（約新台幣12.7億元），「即使加盟店接連倒閉，但透過節目曝光，快速吸引了新加盟，企業反而持續擴張。」

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金在煥指出，白種元在成為各大電視台爭相用高價邀請的常客後，同時也開始干預節目的製作，「白種元會要求節目組納入他指定的編劇與攝影團隊，對導演來說根本就是災難。」金在煥表示，節目的氣氛非常仰賴拍攝團隊的默契，但白種元帶來的團隊只在乎白種元本人的心情。

▲白種元的公司The Born Korea陷入一連串爭議。（圖／翻攝自The Born Korea官網）

金在煥更透露，製作會議的內容會直接傳到白種元耳裡，所以製作團隊無法對來賓做出客觀的評價，甚至有人因此被迫退出節目，「若有來賓讓白種元不滿，就會被撤換，節目總監或導演還得向該來賓親自致歉。」

此外，金在煥聲稱白種元和電視台高層的關係密切，因此只要製作單位得知這層關係，就會對白種元的要求照單全收。像是白種元曾在節目中，直接致電新世界集團會長解決狀況，金在煥認為這種處理方式雖可提升效率，但若失控，恐演變為「權力濫用」。

▲▼金在煥爆料白種元濫用權力。（圖／翻攝自YouTube／45플러스）

不過，有和白種元合作過的導演出面駁斥，表示自家節目從未發生過這樣的事，「怎麼會被說成這樣？真的很遺憾。」另一位相關人士也表示：「白代表不同於典型藝人，他其實沒有什麼得失心，這反倒成為他在節目的魅力。他雖然直率、強勢表達自己的想法，但還不至於構成所謂的『施壓行為』。」

也有其他節目相關人士認為：「想與自己能夠理解、合作順暢的人共事，排斥不合拍的人，其實是人的本能。只是大多數圈內人會為了未來發展而選擇隱忍，但白代表不是非得上節目不可的人，才會表現得那麼直接。」