棒棒堂登KKBOX被敲碗「開演唱會」王子露面鬆口了！曝他揚言退群

記者黃庠棻／台北報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，日前於高雄巨蛋熱鬧登場，當年因節目《我愛棒棒堂》爆紅的男團Lollipop棒棒堂，終於合體演出，一連唱跳〈我是傳奇〉、〈電司〉、〈七彩棒棒堂〉等歌，掀起滿滿回憶殺。演唱會結束後也造成洗版熱潮，今（21）日王子（邱勝翊）也開心回應了歌迷的熱情討論。

▲棒棒堂登上第25屆KKBOX風雲榜，演出引起熱議。（圖／記者黃克翔攝）

王子（邱勝翊）今（21）日現身「踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者」擔任特別嘉賓，談到Lollipop棒棒堂在KKBOX風雲榜演唱會上的表演，在網路上掀起熱議，坦言相當開心，團體時隔15年再度合體演出，他表示因為自己平常都有在運動，所以「體力還行」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王子出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

KKBOX風雲榜過後，Lollipop棒棒堂的精彩表演讓許多歌迷敲碗「開演唱會」，王子也鬆口做出回應，表示明年是團體的20周年，跟團員們有在努力計畫，透露「要準備新的表演」，也有多多看年輕團體們的演出，笑說想做出「符合現在粉絲審美的舞台」。

▲棒棒堂登上第25屆KKBOX風雲榜，演出引起熱議。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，王子也被粉絲發現會在網路上「海巡」，坦言看到網友熱議相當開心，被問及印象深刻的留言，坦言「有人說我們都沒有變、沒有走鐘」，隨後笑虧團員「可能威廉有一點」，更表示自己不能再繼續開對方玩笑「他都說我們在霸凌，不然他又要退群了」，無時無刻都顯露出6人的好感情。

▲棒棒堂登上第25屆KKBOX風雲榜，演出引起熱議。（圖／記者黃克翔攝）