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AKB48 Team TP成員上台前突崩潰大哭！　簽名一半「低血糖缺氧」手狂抖

▲▼ AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team UP》。（圖／好言娛樂提供）

▲ AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team UP》。（圖／好言娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

國民女團AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team UP》，19日起一連兩天前往高雄舉辦簽唱會，不過成員以凌害羞說自己第一場時緊張到在後台哭出來，只剩五分鐘就要上台了但眼淚都停不下來，「前輩跟姐姐過來安慰我反而更緊張然後掉更多眼淚，結果上台臉很腫。」但跳完鬆口氣就好了，因是第一次在外面商演，壓力很大，但她很謝謝粉絲都給了很好的回饋跟支持，也謝謝公司的信任跟給予這次難得的機會。

▲▼ AKB48 Team TP赴高雄舉辦簽唱會。（圖／好言娛樂提供）

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▲▼ AKB48 Team TP赴高雄舉辦簽唱會。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team UP》。（圖／好言娛樂提供）

大受歡迎的 AKB48 Team TP 一共簽了近2千張CD，非常辛苦，但亞恩說：「其實一邊簽名一邊和大家聊天，整個過程太開心了，完全沒注意到手會不會累！」雖然中途一度因為低血糖加缺氧，手抖到不行，也吸不太到氣，但一想到大家為了她們頂著烈日等了十幾個小時，甚至還有許多特地從各地飛來、或是下班後完全沒睡就趕來見面的粉絲，「就覺得自己一定要更堅強！」

留佳也表示因為來的人比想像中還要多很多，所以簽名的時間也比預期還長，雖然真的很累，但也再次感受到，有這麼多人在支持著AKB48 Team TP，「在簽名的過程中，我和粉絲們互相說著『辛苦了』。因為大家從早上到晚上都在戶外看著我們表演，簽名活動還要排很長很長的隊，辛苦粉絲們為了我們排隊等這麼久。」

伊柔則表示印象最深刻是在3單的時候因為疫情遺憾取消了高雄簽唱會，這次終於來到高雄看到粉絲，讓她直呼實在是太開心，在表演第9張單曲的時候感受到整個舞台都在晃動，「謝謝高雄帶給我們這麼熱情又震撼的回憶，期待下一次再來高雄，一起再把舞台搖到不行。」
 

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