泫雅、龍俊亨街頭親吻放閃！　「要不要瘦下來？」近照曝光

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女歌手泫雅（현아）近日透過社群媒體分享內心對減肥與外貌壓力的真實感受，引起廣大粉絲的關注與共鳴。20日深夜，她在個人IG貼出數張美照，並寫下：「真的很煩惱。要不要再這樣活一次？要不要瘦下來？會幸福嗎？」

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▲泫雅、龍俊亨街頭大方放閃。（圖／翻攝自泫雅IG）



泫雅曾因極度消瘦導致健康亮紅燈，粉絲們長期為她的身體狀況擔心。近期她坦言因健康因素增重8公斤，並勇敢面對身材變化。外界普遍認為，泫雅的這番話語可能與她婚後即將回歸樂壇的壓力有關。對此，粉絲紛紛留言支持「健康最重要」、「妳怎麼樣都很美」、「請妳快樂就好，我們都會支持妳」等，鼓勵她忠於自我，不必活在外界目光之下。

▲泫雅「老婆視角」拍攝龍俊亨。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅過去以強烈風格與獨立形象打動人心，如今她再次展現真實的內在，也讓粉絲看見她不同於舞台上的一面。據悉，她將於30日發行全新數位單曲《못(Mrs. Nail)》，這也是她與龍俊亨結婚後的首次音樂作品，備受外界矚目。

▲泫雅幸福近照。（圖／翻攝自泫雅IG）

此外，泫雅同一天也公開放閃，一連曬出多張夫妻合照，以及「老婆視角」拍下龍俊亨的多張照片，小倆口還對著鏡頭甜蜜牽手、親吻，閃瞎大票網友，貼文不到一天時間就累積超過23萬人按讚，在韓網掀起極高討論度。

▼泫雅煩惱是否該減肥。（圖／翻攝自泫雅IG）