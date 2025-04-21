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邵雨薇悲痛證實「北漂第一個家人驟逝」！趕回台火化：沒人管我了

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她21日突然在社群網站透露，北漂後的第一個家人、也就是愛犬阿筆離世了，「剛剛送阿筆火化…從突然離世，到心中終於願意面對，拖了好幾天。」

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲阿筆是邵雨薇北漂後的第一個家人。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

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剛從美國拍戲回台的邵雨薇坦言，阿筆在她返台前已悄然離世，當天白天牠仍開心吃著罐罐、散步、與貓咪玩耍，到了晚上卻靜靜地像睡著般離去，「沒有等我從紐約回來就走，不知道是不是你故意的，怕我太傷心嗎？」

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲阿筆陪伴邵雨薇度過13個年頭。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇感性回憶，阿筆是她北漂後的第一位家人，陪伴她經歷無數哭笑交織的時光，無論走到哪，牠都緊緊相隨。她形容阿筆是個「像小娃娃一樣、脾氣暴躁卻惹人疼」的存在，即使會亂咬人，愛牠的每個人從未減少對牠的寵愛，甚至總是護著牠、為牠找理由，只為避免牠被責備。

最後，邵雨薇感慨地說，過去不論飼養幾隻貓咪，家裡總是「三貓一狗」的配置，永遠都有阿筆的存在，「但現在我真的沒有狗狗了。」少了阿筆的生活變得好安靜，讓她真的很不習慣，「出門也沒人管我了。」

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲邵雨薇還不習慣阿筆不在了。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

儘管如此，邵雨薇只能堅強地告別阿筆，「希望你能做天上最帥氣的狗狗，自由自在地跑」，也希望愛犬能幫她找之前離世的毛小孩們，「幫我告訴他們媽媽想他們。」

邵雨薇IG全文：

剛剛送阿筆火化….
從突然離世，到心中終於願意面對，拖了好幾天。
阿筆離開當天白天還是吃罐罐吃得很開心，
也去散步，還跟貓咪玩，但到晚上像是睡去般靜靜的離開了。沒有等我從紐約回來就走，不知道是不是你故意的，
怕我太傷心嗎？
謝謝你陪我的這13年，從我獨自上台北以來，你就是我的第一個家人，我到哪裡，你就到哪裡。
陪伴了我辛苦的時刻也陪我又哭又笑，
你的存在就像理所當然般，我回家就跟緊緊，一直來討摸撒嬌，我出門就對著我狂叫咬住我的鞋。
從沒想過哪天會送你走….
你就像是小娃娃般，愛甩小孩脾氣脾氣還會亂咬人，但是那些愛你的人對你的愛也沒因此變少。因為你總是咬完人就馬上一臉抱歉，被咬的人也總是為你找各種理由護著你，以免你被我罵。

每次大家都問我養幾隻寵物，
無論貓咪怎麼配置，都剛好是三貓一狗，
永遠都有你的存在，但現在我真的沒有狗狗了…
沒有你的家，不用幫你換尿布喂藥帶你去散步變得很清閒，沒有你總是屁股對著我趴在地上，有人接近我你就會生氣的叫啊叫，變得很安靜，出門也沒人管我了。
但我真的很不習慣…沒有你的日子，真的很不習慣….
希望你能做天上最帥氣的狗狗，自由自在的跑。
也幫我找找哥哥跟大福，幫我告訴他們媽媽想他們。
愛你 我的小寶寶阿筆。

2012/07/28-2025/4/16

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