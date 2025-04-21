李敏鎬、安孝燮、Jisoo都有演！《全知讀者》台版預告破百萬觀看

記者吳睿慈／台北報導

暑假強檔電影《全知讀者視角》改編自南韓高人氣小說與網漫，日前釋出台灣版前導預告後，在短短24小時內便突破百萬觀看次數，強勢躍升2025年台灣上映電影預告中最快破百萬的行列，氣勢驚人。消息一出，隨即引爆社群熱烈回響，原作WEBTOON點閱也同步飆升，留言區更成為小說迷、漫迷與粉絲們的集會所，討論聲量居高不下。

▲《全知讀者視角》由李敏鎬、安孝燮、Jisoo主演。（圖／采昌國際多媒體提供）



由《與神同行》製作團隊打造、斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）製作的《全知讀者視角》，刷新今年韓影最高製作成本紀錄。預告中，安孝燮飾演的金獨子與李敏鎬飾演的小說主角劉眾赫聯手迎戰末日災難，場景忠實還原末日氛圍，特效與配樂磅礡震撼，被網友狂讚「如小說搬上大銀幕」，更引發劇情猜想熱潮。

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▲▼《全知讀者視角》改編自南韓高人氣小說與網漫。（圖／采昌國際多媒體提供）



台灣片商「采昌國際多媒體」表示，《全知讀者視角》預告在Facebook、Instagram與Threads等平台24小時內突破百萬觀看，遠超預期，引證本片的跨世代魅力與票房潛力。粉絲已開始號召親友準備包場觀影，堪稱今年暑假最具爆發力的現象級大片。

電影講述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演）在小說完結當天，發現小說情節竟成為現實，世界陷入崩壞。他必須運用自己對小說劇情的熟悉，與小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演）聯手對抗末日災難，並改寫命運與結局。《全知讀者視角》將於7月在台灣盛大上映，敬請期待。