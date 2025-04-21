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劉品言久違現蹤咖啡廳吃早餐！目睹「店內一幕」感慨：好自我的人

記者潘慧中／綜合報導

劉品言儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她21日便在社群網站透露，稍早心血來潮去咖啡廳吃早餐，結果店內景象讓她不禁感慨地說「好自我啊城市的人們」。

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言21日久違地去咖啡廳吃早餐。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言在Instagram限時動態透露，原本以為能在上班日感受到「安靜卻忙碌」的氛圍，大家互不打擾地忙著自己的生活，可惜現實生活不如她預期。

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▲劉品言本來以為平日的咖啡廳會是安靜的。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

因為周遭民眾講電話時，不僅有人開擴音，還有不少人分貝極高，讓她不禁感嘆：「一副深怕旁邊的陌生人聽不到他談論的進場入場的幾萬美金，開擴音跟自己同桌的人一起聊天，卻沒發現隔三桌的人幾乎可以完全參與聊天。」

▲劉品言不時會與粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

面對這樣的景象，劉品言感慨地說，城市的人們活得真自我，「再也沒有自己害羞尷尬閉俗的情緒了。」話說至此，她忍不住懷念起過去和陌生人共享環境的氛圍，「帶有距離的親密，那陌生又優雅的氣息。」

劉品言IG全文：

今早心血來潮
來間咖啡廳吃早餐
原本以為上班日
會感受到一種安靜卻忙碌的氛圍
最起碼會是各自互不打擾
各自忙著自己的人生

結果一堆人講電話的方式
不是開擴音
就是自身分貝超級大聲

一副深怕旁邊的陌生人聽不到他談論的進場入場的幾萬美金
開擴音跟自己同桌的人一起聊天
卻沒發現隔三桌的人幾乎可以完全參與聊天

好自我啊城市的人們
再也沒有自己害羞尷尬閉俗的情緒了

想念陌生人一起共享環境
帶有距離的親密
那陌生又優雅的氣息

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