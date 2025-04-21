ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「禰豆子」真人8月來台灣了！崔叡娜、Xdinary Heroes、ONEWE接力唱

記者吳睿慈／台北報導

寶藏樂團Xdinary Heroes由南韓娛樂公司JYP所打造，靠著一曲〈Beautiful Mind〉火速爆紅音源排行，即將在7月11日來台開唱。同為樂團的ONEWE獻出首次台灣開唱經驗，即將在7月26日登陸台北微風廣場場地MOONDOG。以及solo女歌手崔叡娜個人出道後首度來台開唱，還有超人氣日本聲優「禰豆子」鬼頭明里8月9日來台舉辦見面會，暑假追星計畫啟動。

▲▼崔叡娜（YENA）來台。（圖／萬星國際娛樂文化提供）

▲崔叡娜（YENA）來台開唱。（圖／萬星國際娛樂文化提供）

崔叡娜（YENA）以限定團體IZ*ONE出道，不論是在團體內，還是個人出道之後都取得亮麗成績，守候多時，她終於即將來台開唱，5月24日預計於LEGACY TERA舉行個人演唱會，門票4月22日中午12點於KKTIX公開售票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「禰豆子」鬼頭明里8月來台灣了！樂團Xdinary Heroes、ONEWE接力唱。（圖／Live Nation Taiwan、RNR SQUARE TAIWAN、大鴻藝術BIG ART提供）

▲樂團Xdinary Heroes於7月在台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Xdinary Heroes由Gun-il、Jungsu、Gaon、O.de 、Jun Han 及 Jooyeon六人組成，爆發力十足曲風配上驚人LIVE實力，短短幾年已快速收服大批Villains（官方粉絲名），最新世巡5月於首爾起跑，7月11日來到台灣於Zepp New Taipei熱血開唱，這次寵粉加碼推出限量VIP套票，包含Soundchek體驗、與藝人團體合照等，即日起，免費註冊加入Live Nation Taiwan會員於4月29日早上11點至晚上11點59分可獨家搶先購票，請至www.livenation.com.tw，4月30日早上11點拓元售票系統全面開賣。

▲▼「禰豆子」鬼頭明里8月來台灣了！樂團Xdinary Heroes、ONEWE接力唱。（圖／Live Nation Taiwan、RNR SQUARE TAIWAN、大鴻藝術BIG ART提供）

▲ONEWE出道後首次來台。（圖／RNR SQUARE TAIWAN提供）

ONEWE是南韓經紀公司RBW Inc.旗下之五人男子樂團，2019年以團名「ONEWE」重新出道，成員分別為主唱YongHoon、吉他手KangHyun、鼓手HaRin、主唱兼鍵盤手DongMyeong、rapper兼貝斯手GIUK，以細膩的創作與現場演奏實力受到廣大樂迷喜愛。ONEWE出道以來首次來到台北開唱，雙場演唱會，7月26日一天舉辦下午、晚上兩場演唱會，分別於下午1點30分與晚間7點登場，門票將於4月27日中午12點透過Ticket Plus遠大售票網站正式開賣。

▲▼「禰豆子」鬼頭明里8月來台灣了！樂團Xdinary Heroes、ONEWE接力唱。（圖／Live Nation Taiwan、RNR SQUARE TAIWAN、大鴻藝術BIG ART提供）

▲鬼頭明里為「竈門禰豆子」配音8月要來台灣了。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

超人氣聲優鬼頭明里以獨特嗓音與細膩演技擄獲人心，2021年榮獲第十五屆聲優賞「最佳女配角」，實力備受肯定，代表作包括《鬼滅之刃》竈門禰豆子、《LoveLive! 虹咲學園學園偶像同好會》近江彼方、《賽馬娘Pretty Derby》青雲天空、《地縛少年花子君》八尋寧寧、《Re:Stage! Dream Days♪》月坂紗由、《Blend・S》日向夏帆等，皆展現出她對角色情感的細膩刻畫以及精準的聲音掌控能力，令人留下深刻印象。

她日前宣布展開2025年亞洲巡迴見面會「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」，台北場活動將於8月9日在Zepp New Taipei盛大舉辦，活動分為午、晚兩場，門票將採實名抽選制，5月12日到14日開放登記抽選，5月16日中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於5月28日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。此外，持票者可參加VIP抽選，可享有專屬VIP PASS、參加簽名海報親遞活動，以及周邊商品優先購買等超棒福利。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#徐尚賢 偵訊24hrs認罪！ 父：沒代簽、抄名冊

推薦閱讀

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

白冰冰喝喜酒「提前離席」原因曝光！　連跑3攤：已經翻篇的事

白冰冰喝喜酒「提前離席」原因曝光！　連跑3攤：已經翻篇的事

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鬼頭明里, Xdinary Heroes, ONEWE

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 五月天唱一半...《難哄》白敬亭驚喜現身！　夢幻聯動畫面曝光粉暴動
  2. 快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了
  3. 李敏鎬、安孝燮、Jisoo都有演！《全知讀者》台版預告破百萬觀看
  4. 劉品言久違現蹤咖啡廳吃早餐！目睹「店內一幕」感慨：好自我的人
  5. 《甘味人生》童星長大了！　「17歲現況曝光」網讚：從小美到大
  6. 「禰豆子」真人8月來台灣了！崔叡娜、Xdinary Heroes、ONEWE接力唱
  7. 《角頭》宇宙回歸！南北台灣6巨頭合體「成人版大橋頭」新大哥是他
  8. 周湯豪合體村上隆「看NewJeans演出」！網暴動：我的偶像看我的偶像
  9. 抓姦在床「90秒崩潰音檔」瘋傳！　港男歌手謝罪：辜負了妳7年感情
  10. 家家深夜吐思念告白！　已故方大同一聽也喊讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366