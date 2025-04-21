「禰豆子」真人8月來台灣了！崔叡娜、Xdinary Heroes、ONEWE接力唱

記者吳睿慈／台北報導

寶藏樂團Xdinary Heroes由南韓娛樂公司JYP所打造，靠著一曲〈Beautiful Mind〉火速爆紅音源排行，即將在7月11日來台開唱。同為樂團的ONEWE獻出首次台灣開唱經驗，即將在7月26日登陸台北微風廣場場地MOONDOG。以及solo女歌手崔叡娜個人出道後首度來台開唱，還有超人氣日本聲優「禰豆子」鬼頭明里8月9日來台舉辦見面會，暑假追星計畫啟動。

▲崔叡娜（YENA）來台開唱。（圖／萬星國際娛樂文化提供）



崔叡娜（YENA）以限定團體IZ*ONE出道，不論是在團體內，還是個人出道之後都取得亮麗成績，守候多時，她終於即將來台開唱，5月24日預計於LEGACY TERA舉行個人演唱會，門票4月22日中午12點於KKTIX公開售票。

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▲樂團Xdinary Heroes於7月在台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



Xdinary Heroes由Gun-il、Jungsu、Gaon、O.de 、Jun Han 及 Jooyeon六人組成，爆發力十足曲風配上驚人LIVE實力，短短幾年已快速收服大批Villains（官方粉絲名），最新世巡5月於首爾起跑，7月11日來到台灣於Zepp New Taipei熱血開唱，這次寵粉加碼推出限量VIP套票，包含Soundchek體驗、與藝人團體合照等，即日起，免費註冊加入Live Nation Taiwan會員於4月29日早上11點至晚上11點59分可獨家搶先購票，請至www.livenation.com.tw，4月30日早上11點拓元售票系統全面開賣。

▲ONEWE出道後首次來台。（圖／RNR SQUARE TAIWAN提供）



ONEWE是南韓經紀公司RBW Inc.旗下之五人男子樂團，2019年以團名「ONEWE」重新出道，成員分別為主唱YongHoon、吉他手KangHyun、鼓手HaRin、主唱兼鍵盤手DongMyeong、rapper兼貝斯手GIUK，以細膩的創作與現場演奏實力受到廣大樂迷喜愛。ONEWE出道以來首次來到台北開唱，雙場演唱會，7月26日一天舉辦下午、晚上兩場演唱會，分別於下午1點30分與晚間7點登場，門票將於4月27日中午12點透過Ticket Plus遠大售票網站正式開賣。

▲鬼頭明里為「竈門禰豆子」配音8月要來台灣了。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



超人氣聲優鬼頭明里以獨特嗓音與細膩演技擄獲人心，2021年榮獲第十五屆聲優賞「最佳女配角」，實力備受肯定，代表作包括《鬼滅之刃》竈門禰豆子、《LoveLive! 虹咲學園學園偶像同好會》近江彼方、《賽馬娘Pretty Derby》青雲天空、《地縛少年花子君》八尋寧寧、《Re:Stage! Dream Days♪》月坂紗由、《Blend・S》日向夏帆等，皆展現出她對角色情感的細膩刻畫以及精準的聲音掌控能力，令人留下深刻印象。

她日前宣布展開2025年亞洲巡迴見面會「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」，台北場活動將於8月9日在Zepp New Taipei盛大舉辦，活動分為午、晚兩場，門票將採實名抽選制，5月12日到14日開放登記抽選，5月16日中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於5月28日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。此外，持票者可參加VIP抽選，可享有專屬VIP PASS、參加簽名海報親遞活動，以及周邊商品優先購買等超棒福利。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。