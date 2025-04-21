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白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

【獨家】【吃喜宴另生波】破冰胡瓜爆插曲　白冰冰摸黑吃喜酒黯離席

▲胡瓜每週六晚間8點在民視主持節目，前年起因收視不佳節目陸續收攤。而白冰冰去年初帶著《冰冰Show》班底跳槽民視，與胡瓜關係陷尷尬。（翻攝自胡瓜臉書／白冰冰臉書）

圖文／鏡週刊

白冰冰上週參加賴慧如和國標老師劉家銘的婚禮，現場強碰「王不見后」的胡瓜，雖說有點尷尬，但兩人在不少賓客的簇擁下握手破冰，更拉了康康（康晉榮）一起合影留念，可說是給足一對新人面子！但現場傳出座位安排欠妥，因為拍完照沒多久，白冰冰喜酒一口也沒吃就離去。

本刊掌握獨家消息，白冰冰參加賴慧如婚禮，對喜酒座位安排頗有微詞。據悉因婚禮當天，胡瓜坐在主桌正隔壁，面對舞台視野清晰，還能和台上新人對話。相較之下，白冰冰則與工作人員被安排坐在會場一進門的靠邊處，不但遭柱子擋住舞台視線，而且是任何人出入都會經過之處，頭上連燈都沒有，等於要摸黑吃喜酒。只見白冰冰入座不久便以另有要事為由離席，旁人也替她抱屈。

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【獨家】【吃喜宴另生波】破冰胡瓜爆插曲　白冰冰摸黑吃喜酒黯離席

▲胡瓜（左起）、白冰冰、康康在賴慧如婚宴上破冰合體。（鯊魚婚紗攝影提供）

王后相見　美事留遺憾

其實白冰冰近幾年已經很少參加婚禮，接獲賴慧如婚禮邀約時，本欲婉拒出席，但因賴慧如老公劉家銘是她的國標舞老師，考慮過後才決定出席婚禮。為表示對婚禮的重視，白冰冰當天穿戴上億元的行頭，包含要價600萬元的愛馬仕絕版包以及身上佩戴的腕錶、珠寶等飾品，受訪時更開心表示「所有寶貝都戴上來！」沒想到盛裝出席，卻因為座位安排不妥而悄悄離場，成為婚宴的另一段插曲。

【獨家】【吃喜宴另生波】破冰胡瓜爆插曲　白冰冰摸黑吃喜酒黯離席

▲賴慧如（右起）與老公劉家銘結婚一年多補辦婚禮，請來胡瓜當證婚人。（鯊魚婚紗攝影提供）

說起「王不見后」緣由，白冰冰去年結束與中視的合作，帶著《冰冰Show》班底跳槽到民視，奪走胡瓜主持多年的週末黃金八點檔時段，而康康則是意外接到中視《綜藝一級棒》主持棒。這番「大風吹」難免讓3人心生嫌隙。

【獨家】【吃喜宴另生波】破冰胡瓜爆插曲　白冰冰摸黑吃喜酒黯離席

▲白冰冰（右）自今年2月帶著子弟兵，轉戰YouTube開節目《誠懇逗陣》。（長興影視提供）

賴慧如婚宴是3位主持大哥、大姐們在事件後的首次同台，瞬間成為熱門話題，不料卻因為座位安排問題，讓3人同台美事留下缺憾。

奉為師傅　邀胡瓜證婚

【獨家】【吃喜宴另生波】破冰胡瓜爆插曲　白冰冰摸黑吃喜酒黯離席

▲郭宗佑（右起）、白冰冰、蔡家蓁與尤娜到宜蘭錄製網路節目《誠懇逗陣》。（長興影視提供）

其實賴慧如確實和胡瓜交情好，曾一起主持民視《最強綜藝秀》《綜藝大集合》等節目，婚宴上請胡瓜擔任證婚人，並提及胡瓜是她的師傅，而婚宴更直接以胡瓜的歌，串成舞蹈組曲，加上胡瓜與賴慧如經紀公司的長期合作關係，就能看出胡瓜與賴慧如於公於私的關係深厚，因此才會被安排在主桌旁的位置。據知情人士透露，絕非故意將白冰冰與其子弟兵安排在靠門口的邊邊座位區，希望外界不要多做聯想。


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