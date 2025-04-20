高雄飯糰店太夯遭房東眼紅「漲租砸店」　　Cheap開酸：貪婪真醜陋

記者劉宛欣／綜合報導

高雄近日一間日式飯糰店由一日籍老闆與台灣妻子經營，生意相當好，沒想到卻因此遭房東眼紅，要求漲兩倍租金，甚至傳出意圖收回自行經營。由於雙方原有租約尚未到期，屋主為逼走老闆，一怒之下情緒失控砸店，還上鎖水源與垃圾桶，引發輿論撻伐。消息曝光後，大批網友湧入聲援，有不少高雄市民20日直接前往店面力挺，造成現場人潮爆滿。

▲日籍老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

時常針砭社會現象的網紅Cheap在臉書以「貪婪房東趕走了店家」為題發文，批評房東：「不是來祝賀，而是來搞事，說賺錢是因為她的地點好，要嘛漲一倍租金，要嘛給我滾。」房東砸店、鎖飲水機、把垃圾桶上鎖等脫序行為，貪婪態度讓日籍老闆心寒，心痛指出：「台灣房東都這樣嗎？」

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▲Cheap發文批評該房東。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap先前就曾發文探討台灣商圈沒落的結構問題，批評部分房東一見店面生意好轉便立刻起心動念調漲租金，「原本有溫度、有故事的小店被逼走，運氣好一點來了大品牌，差一點就空在那邊養蚊子」，而這類毀商圈的行徑，最後反倒是房東自己損失最大，他也諷刺表示，「祝房東玩得開心，呵呵」，部分房東甚至在商圈沒落後，還會抱怨「景氣差」。