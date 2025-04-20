雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

記者蔡宜芳／綜合報導

31歲男星黃正杰20日被家屬證實過世，突如其來的噩耗，讓眾多好友都無法接受。而網紅雪碧（方祺媛）稍早發文，提到自己曾與黃正杰有過一段情，在得知前男友驟逝後，自己也不敢置信地哭了。

▲雪碧透露自己曾與黃正杰交往。（圖／翻攝自Instagram／jeremy_0910、sprite0719ss）

雪碧透露，她和黃正杰在幾年前曾交往過不到一年的時間，因為彼此的身份關係，他們選擇了低調交往，「雖然後來決定當朋友比較好，昨天聽到你離開的消息，我真的很震驚，到處確認，後來阿姨媽媽也（在）跟我傳訊確實了，我哭了！」

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▲▼雪碧分享與黃正杰的合照。（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）

雪碧回憶起與黃正杰相處的點滴，表示曾在過年時去過男方家，當時她隨意瞄了一眼黃正杰的公仔後，對方竟然偷偷送了一個給她。雪碧說：「我也知道，大家只看發現你的外表，其實你內心細膩，貼心的人，也看過因為我睡覺會打呼，你不講，偷偷買耳塞；陪我出國，陪我出去工作，喝酒也會顧爛醉的我……」甚至在她大幅整型不好看的時候，男方也陪伴著她。

雪碧表示，黃正杰一直希望成為很紅的偶像藝人，「默默替你加油！這輩子沒辦法，希望你在天堂當快樂小天使，下輩子當個帥氣超級巨星！」

▲雪碧發文。（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）