黃少祺罕見演超壞反派「每天練習20hrs」　拍完認了：歷史的殘酷

記者黃庠棻／台北報導

劇集《星空下的黑潮島嶼》自開播以來即引起廣大關注。聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義，劇情深刻且感人。

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

上週播出的第五、六集中，劇情先以幽默溫馨的氛圍展開，黃河飾演的羅有德親手製作小提琴，王識賢則動手打造天文望遠鏡，讓觀眾忍不住笑說「根本像在上勞作課！」然而劇情瞬間急轉直下，王識賢與吳念軒飾演的角色再度被送回台灣本島審判，命運未卜。結尾以安息歌作為畫面落幕，深深觸動人心，讓觀眾直呼像經歷了一場情緒三溫暖，對接下來的劇情發展更加期待。

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本週預告中，劇情將進入另一高潮，颱風夜中極端氣候下的醫療救援畫面令人感到緊張，而黃少祺飾演的角色也似乎將揭開塵封已久的過往祕密，引發觀眾高度關注。

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

劇中飾演「小月」的睦媄談到與游安順、黃采儀的對戲經驗時，表示「一開始覺得順哥和采儀老師很有嚴父慈母的氣場，一直到殺青後我才發現，順哥可能是特別營造出『嚴父』的氣場，戲外的他其實總是笑咪咪的，反差感很可愛。」

對於拍攝颱風天那場重頭戲，睦媄也印象深刻「當時台南正遇上寒流，我們一整晚反覆在風雨裡拍攝，即使裹著緊急救生毯，我還是冷到發抖，但順哥居然完全不受任何影響，我很佩服他怎麼辦到的，順哥只是淡淡地說『以前就是這樣走過來的。』那份堅定讓我感到很敬佩。」

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

談到最難忘的戲碼，睦媄坦言是那場小月首次面對家人生命危機的橋段「那是她第一次不再乞求別人，而是靠自己動手、冷靜救援。那份相信自己、堅持到底的信念真的很打動我。」

飾演小月父親的游安順也對睦媄給予高度評價「她表演慾望強烈，對角色有自己的觀點，能溝通、理解、細膩自然，讓我聯想到年輕時的葉全真。」談及颱風場景，他坦言「拍攝環境真的很艱困，心中不免忐忑，但又不得不接受，再緊急的情況下完成了手術，但也因此讓我的角色有了轉變，也象徵他開始理解女兒從醫的夢想，另外在畫面看到的縫合鏡頭，是用仿真皮的替身和道具，真的很逼真，也讓戲劇上才能表現出更多張力。」

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

而飾演趙任寧的黃少祺則透露，花了大量時間練習口音及語調，表示「幾乎每天練到20小時以上」，他提到角色詮釋上的挑戰「趙任寧是個內心深沉的人，雖然身處高位，內心卻充滿擔憂，但不能表露情緒。在部隊裡，不能慌亂，要把那份表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，這對我來說是一次深刻的表演歷練。」

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

黃少祺也感性表示「那個時代沒有選擇，只有生與死。我若是趙主任，可能也會為了生存而做出那些選擇。人終究是有私心的，這是歷史的殘酷與無奈。」





▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

由黃河飾演的主角羅有德，本週在劇中將創作小提琴曲，這是有德為島上的新生夥伴所寫的作品，也是劇情預留的伏筆。而這首由知名音樂人陳建騏「代筆」創作的配樂〈黑潮島〉，也改寫成《星空下的黑潮島嶼》客語版主題曲〈無姓共名〉（華語版為〈無姓同名〉），並由洪佩瑜以溫暖的歌聲詮釋，是她首次演唱客語作品，將帶來《星空下的黑潮島嶼》最後大結局。在戲劇播出之前，觀眾將有機會透過廣播電台大首播，搶先聽到這首哀傷但不失希望與力量的好歌。

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

《星空下的黑潮島嶼》是客家電視歷時三年耗資1.6億打造的旗艦劇集，每周日晚間9點，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，一週兩集，週一、週二晚間10點在客家電視也有重播，台視主頻每週六晚間10點播出一集。

《星空下的黑潮島嶼》也即將於4月27日迎來最終大結局，當天播畢後，在《星空下的黑潮島嶼》粉絲頁也有完結篇映後直播「新生大會客室」，邀來演員群與觀眾線上互動。另外還有幕後紀實專書及「線上登島」互動網站，幫助觀眾延伸閱讀，在劇情之外更了解製作過程及歷史背景。即將展開的「岸內小旅行」，則將帶民眾一窺鮮少對外界公開的場景面貌。