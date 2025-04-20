艾瑞絲「2天前才見黃正杰」　不捨好友驟逝：應該對你溫柔點的

記者蔡宜芳／綜合報導

31歲男星黃正杰在20日被家人證實過世，消息令許多友人及粉絲都感到錯愕。而和他交情不錯的網紅艾瑞絲（Aries），在聽聞噩耗後相當難過，稍早也於社群發文，直說「對不起我平常都對你太兇了」，透露兩人２天前才見面，「怎麼就不見了？」

▲黃正杰和艾瑞絲經常一起拍片。（圖／翻攝自Instagram／jeremy_0910、aries_8248）

艾瑞絲透露，她和黃正杰是在6年前因工作認識，當時並不熟悉，也沒有私交。直到去年9月，兩人才重新聯絡上，並開始一起拍攝短影音，對話紀錄也變成了互傳許多短片的日常。

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艾瑞絲提到，在自己發文說要搬沙發和電視櫃時，黃正杰主動來幫忙，還買了網路線，順便修補了牆壁的洞。對方還陪她讀機車駕照筆試、借她重機拍攝等，「在我失戀時二話不說帶我去看海、看日出、吃早餐、練舞。」

▲艾瑞絲和黃正杰日前才一起上傳跳舞影片。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

兩人原本約好在25日一起拍片，黃正杰還計劃出歌讓艾瑞絲唱副歌，並帶她去深圳玩，「要跟你拍片的道具都買好了，我的玻璃罐打不開在等你幫我開，2天前才在我面前幫我刷修容的你，怎麼就不見了？」

艾瑞絲難過表示，覺得自己平常對黃正杰太兇，沒有好好關心對方，「我應該對你溫柔一點的。」她也PO出兩人過去合拍的影片，感嘆：「希望你真的只是變成我的守護神。」

▲▼艾瑞絲對於黃正杰離世難以接受。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）