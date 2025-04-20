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影帝愛子患罕病！「19歲才學會吃飯」呵護21年忍痛送長照原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢影帝柯林法洛（Colin Farrell）以精湛演技與獨特魅力征服影壇，近來更憑藉影集《企鵝人》勇奪金球獎視帝寶座，不過，在明星光環背後，柯林法洛私下一個為家庭付出許多心力的爸爸，與前妻育有兩名兒子的他，長年來為現年21歲的罕病長子詹姆斯（James）的生活與照護奔走不懈。

▲柯林法洛以《企鵝人》（The Penguin）獲得最佳迷你影集／電視電影 最佳男主角。（圖／路透）

▲柯林法洛的長子患有罕病。（圖／路透）

21歲的詹姆斯患有罕見疾病「安格曼症候群」（Angelman syndrome），俗稱「天使症」，這是一種基因缺陷所引發的神經性疾病，患者臉上常帶微笑，卻無法用語言清楚表達，也易伴隨癲癇與運動障礙等症狀。柯林法洛先前曾透露，詹姆斯4歲才學會走路、6到7歲才能說出第一個詞，19歲才終於能夠自己吃飯，照顧過程極其辛苦，但家人的愛始終未曾缺席。

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▲▼《蝙蝠俠》劇照，柯林法洛飾演反派「企鵝人」。（圖／達志影像）

▲柯林法洛兒子詹姆斯因為天使症，需要細心照顧。（圖／達志影像）

在接受外媒訪問時，柯林法洛坦言，過去他與前妻堅持親自照顧兒子，但隨著時間推移與年齡增長，漸漸感受到身心俱疲。他說：「有些父母會說：『我想親自照顧我的孩子。』我尊重這種想法，但我心中最深的恐懼是，如果有天我和他媽媽都不在了，詹姆斯該怎麼辦？」因此，兩人最終決定讓兒子入住長照機構，盼望他能在那裡獲得更妥善的照護，同時也能與社會有正常連結，擁有自己的社交生活環境。

除了全心全意為家庭付出，柯林法洛也將個人經歷化為社會關懷，創立基金會，致力於幫助有智力障礙的年輕人。他從不避諱談及兒子的病情，反而視為驕傲來源，「當他第一次自己吃飯時，他的臉閃閃發光，那一幕非常美，我每天都為他感到驕傲」。

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