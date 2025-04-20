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鹿晗7年情變？關曉彤微博湧入千萬人瘋找線索「關鍵跡象」衝熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星鹿晗認愛關曉彤7年多，不過近來卻頻頻瘋傳分手，但兩人始終沒有給出回應，而過往小倆口總會在生日當天發文送上祝福，然而在4月20日鹿晗生日當天，關曉彤卻至今未發文祝福，讓不少喜愛支持兩人戀情的粉絲相當焦急，因此拼命想找出蛛絲馬跡，其中便有人指出他們當年官宣的貼文至今未刪。

▲鹿晗在2017年認愛關曉彤，近來卻頻傳分手。（圖／翻攝自鹿晗、關曉彤工作室微博）

▲鹿晗在2017年認愛關曉彤，近來卻頻傳分手。（圖／翻攝自鹿晗工作室微博）

20日，鹿晗與關曉彤的戀情再度橫掃了微博熱搜，其中一條就是「鹿晗關曉彤官宣微博都沒刪」，自從兩人2017年官宣戀情後，微博上的相關帖子一直未被刪除。根據數據顯示，關曉彤的微博首頁訪問量從昨（19日）晚的100萬次暴增至今（20日）日的1000萬次，可見大眾對這段戀情的高度關注，但也有網友表示，無論結果如何，都希望尊重兩人的決定。

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▲鹿晗在2017年認愛關曉彤，近來卻頻傳分手。（圖／翻攝自鹿晗、關曉彤工作室微博）

▲關曉彤認愛當年還沒滿20歲。（圖／翻攝自關曉彤工作室微博）

除了戀情話題外，鹿晗在公益領域的貢獻同樣引人注目。4月20日，正值鹿晗生日，他的工作室宣布，第十二座公益球場將在河北某小學落成，展現鹿晗對當地青少年足球發展的支持。自2019年以來，鹿晗除了演藝事業以外，也一直積極參與公益活動，為社會帶來正能量。

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