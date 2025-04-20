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琳娜R-tina兒時遭父親棄養！　16歲北漂當歌手「晚上撿回收」

▲▼ 原住民女聲琳娜母親前夕推出新台語單曲。（圖／日天昊娛樂提供）

▲ 原住民女聲琳娜母親前夕推出新台語單曲。（圖／日天昊娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

原住民阿美族歌手琳娜R-tina 從10歲就開始參加各種大小歌唱比賽，就讀國小二年級時就在作文寫下「以後要當歌手」，琳娜16歲就獨自北上工作，當過駐唱歌手，也因為各大電視台的歌唱選秀節目而嶄露頭角，琳娜在母親節前夕推出新台語單曲《阿母的青春》，這首歌曲是她獻給養育自己長大的姨母，也是獻給所有為家庭付出的全天下母親。

▲▼ 原住民女聲琳娜從小就被棄養。（圖／日天昊娛樂提供）

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▲ 原住民女聲琳娜從小就被棄養。（圖／日天昊娛樂提供）

歌曲背後有著令人感動的故事，原來從小琳娜與姊姊便被父親棄養，由親生母親交由姨母（媽媽的姊姊）一手撫養長大。姨父早逝，姨母自己育有五名子女，一家九口的重擔全壓在她一人肩上。她白天身兼三份工作，晚上還帶著孩子們一起做資源回收，只為貼補家用。雖然生活艱辛，但她從未偏心，對所有孩子都同樣用心照顧、無微不至。對琳娜來說，姨母不只是琳娜心中的「媽媽」，更是她人生最堅強的依靠。

琳娜用溫暖的歌聲唱出最深的感謝，這次新歌也特別邀請姨母一起入鏡拍攝，除了符合歌曲的意義，也是屬於母女倆的特別紀念，只是沒想到MV 拍攝期間，姨母正經歷長子病逝的人生重大變故，原本計劃延期拍攝，但姨母堅持如期完成拍攝，展現出母親對孩子夢想最直接的的支持。琳娜在鏡頭前深情喊出：「媽媽，我愛您。」這份愛，也屬於每一位默默守護家庭的母親。

琳娜全新台語單曲《阿母的青春》封面以柔和粉嫩色調設計，展現女性堅韌與溫柔並存的力量。琳娜自然捲髮與堅定眼神訴說著跨越時代的生命故事，也重新詮釋了原住民女性的形象，琳娜表示：「這首歌是寫給我媽媽的，也寫給所有曾為家庭奉獻青春的女性。我希望大家能記住她們年輕時的模樣與夢想，那是我們應該珍惜並傳承的力量。」
 

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