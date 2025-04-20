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畫面太香！樂天女孩穿空姐制服熱舞　筠熹「全身濕」頂高溫應援

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿19日「環遊世界」主題趴熱鬧登場，樂天女孩們一秒變身空姐，穿上制服大跳開場熱舞，帶領球迷「一起飛」。由韓籍新成員河智媛領軍登場，與全體女孩們一起在球場上大展舞技，粉絲們紛紛拿出手機捕捉最美畫面。

▲▼樂天女孩穿上空姐裝跳開場舞，筠熹和琳妲跳完應援滿身汗。（圖／樂天桃猿提供）

▲河智媛領軍樂天女孩穿上空姐裝跳開場舞。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天女孩穿上空姐裝跳開場舞，筠熹和琳妲跳完應援滿身汗。（圖／樂天桃猿提供）

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雖然體感溫度高達32度，但女孩們依舊活力全開，敬業精神令人佩服。琳妲和筠熹在應援結束後在休息室分享被汗水濕透的球衣，琳妲笑稱：「如果想減重或感冒想排毒的朋友，真的要常常來桃園球場！」對抗高溫，琳妲分享自己的降溫小物：「買手持電風扇，還有涼感噴霧。」筠熹則提醒應援時最重要的是「瘋狂補充水分」，才能應付長時間的體力消耗。

▲▼樂天女孩穿上空姐裝跳開場舞，筠熹和琳妲跳完應援滿身汗。（圖／樂天桃猿提供）

▲筠熹和琳妲跳完應援滿身汗。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天女孩穿上空姐裝跳開場舞，筠熹和琳妲跳完應援滿身汗。（圖／樂天桃猿提供）


談到今天的空姐造型，琳妲笑說：「當然想過當空姐，可以到處飛出國，我最愛旅遊了，但是就是太愛跟英文太爛，我直接放棄。」筠熹則說自己當年也有空姐夢，聽說空姐至少160公分，因身高條件不符只能作罷。「不過我以前是英文系的，但現在英文忘光光了哈哈。」

▲▼樂天女孩穿上空姐裝跳開場舞，筠熹和琳妲跳完應援滿身汗。（圖／樂天桃猿提供）

▲琳妲穿上空姐制服圓夢。（圖／樂天桃猿提供）

至於應援後如何恢復元氣？琳妲直言比賽期間幾乎不吃東西，「跳舞怕會吐，通常應援完會爆吃。」筠熹則說，喜歡在結束後吃自己喜歡的食物，「如果大家有空，也會相約去吃麻辣鍋。」環遊世界主題趴19、20日連續兩天登場，20日最後一天，敬請把握機會。

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