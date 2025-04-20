柯佳嬿新書見面會人潮爆滿…寵粉連簽3hrs！外國書迷「飛台灣」朝聖

記者黃庠棻／台北報導

女星柯佳嬿日前推出個人首本長篇小說《夢 游記》迴響熱烈，接連在誠品、金石堂、博客來等各大購書網站勇奪銷售冠軍，出版社於昨（19）日在台北舉辦唯一一場見面讀書會，限量300個名額瞬間秒殺，讓沒搶到票的書迷紛紛上網敲碗留言，詢問是否還有另外釋票的可能，足見《夢 游記》受到廣大書迷的喜愛程度。

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

柯佳嬿得知新書熱賣以及見面會報名踴躍，開心地表示「對於大家願意閱讀這本小說，我抱持著感恩的心，也很開心終於可以跟大家見面，希望能聽到很多大家的分享。」見面會當天300名限量幸運兒擠爆現場，更有13歲小書迷前來熱情參與，柯佳嬿對於簽名、合照等要求都來者不拒，超級寵粉，活動簽名超過3小時，徹底滿足書迷的期待。

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▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

這次以夢境為主題，柯佳嬿坦言是因為自己對於夢境原本就很感興趣，時常也會記得自己的夢境內容，由於故事奇幻、天馬行空，被問到故事內容將來有沒有機會可以影像化，她則持保留態度笑言「那只能去清境農場拍吧。」讓全場哄堂大笑，

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

此次見面會有從韓國、香港特地遠道而來搭飛機的書迷，也有來自台灣各地的粉絲大集合，包括花蓮、台南與高雄的朋友都熱情參加，其中有不少人是一路支持柯佳嬿，從單身一直到現在為人母，甚至帶著小孩全家出席支持。

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

而柯佳嬿在見面會上分享剛寫完小說的心情，很像是戲劇殺青的感覺，直呼「有一點失落，需要時間緩一緩心情」，但她表示未來一定會持續寫作「因為這是一個很好的情緒出口，很療癒」，她笑說自己很愛喝咖啡，認為這是創作、閱讀的儀式感，這次她默默到了台北許多咖啡廳去創作，一口氣完成台北的咖啡廳巡迴，也滿足自己對咖啡的熱愛，而她也打趣表示想將這些精緻好店偷偷收藏在心裡「很多人問我分享這些店的清單，我才不要，哈哈」。

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

為了這次見面會，柯佳嬿特別寵粉，活動當天她自己加碼準備了「聖木精油蠟燭」要送給幸運的書迷。全因為愛好閱讀的她，平常最喜歡在舒適的環境下讀書「我覺得看書是一件放鬆療癒的事，在空間點蠟燭也是。不只是閱讀，有時點上蠟燭，在家喝杯茶，看影集或是保養，就是與自己相處的療癒時光」，也希望書迷可以以最舒適的方式，進入這個溫柔動人的故事。

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

柯佳嬿與重版文化合作的散文集《再見少女》創下佳績後，2025年再度推出個人首本長篇小說《夢 游記》，細膩抒情的文字，充滿夢境幻想的故事編排，一上市就引起熱烈迴響，她也透露身邊有許多影迷、朋友們都有購書支持，最讓她感謝的是身邊有三位非常尊敬的女性前輩，分享她們對書的各自看法「她們說很有畫面感，稱讚我有自己的寫作風格等，或是分享她們各自喜歡的部份、段落，我覺得超級開心，心裡真的很暖」。

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

《夢 游記》角色眾多，柯佳嬿透露自己最愛的角色其實並非女主角「許仙」，而是Melody「在書寫的過程中Melody有越來越多細節，最後這個人物變得很立體，因為她的成長背景，她偏執的愛，她害怕被拋下而做出的許多選擇，我都可以理解」，更透露這個角色的脆弱、偏執反而是讓她最喜歡的原因「我喜歡她，這是在剛開始寫的時候完全沒有想到的」。

▲柯佳嬿首本小說創佳績，簽書會簽名合照超過3小時。（圖／重版文化提供）

2025上半年柯佳嬿的新書《夢 游記》以及戲劇作品《童話故事下集》都引起熱烈迴響，柯佳嬿也在見面會上跟大家透露接下來的計畫，她表示會先調整飲食、規律睡眠和運動，並且安排旅行，更驚喜表示「有機會也想嘗試寫劇本」，也偷偷預告下半年會有新戲播出，期待宣傳期可以跟大家見面。