Lollipop棒棒堂苦等15年合體！　再加碼曝「重磅喜訊」台下哭一片

▲ Lollipop棒棒堂睽違15年合體。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋熱鬧登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，當年因節目《我愛棒棒堂》爆紅的男團Lollipop棒棒堂，讓粉絲苦等15年後，終於合體演出，一連唱跳〈我是傳奇〉、〈電司〉、〈七彩棒棒堂〉等歌，掀起滿滿回憶殺，其中敖犬和阿緯還重現大風車等地板動作，拼戰模樣讓粉絲看得滿腔熱血，阿緯受訪時也不諱言自己體力跟以前相差甚遠。

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▲▼ Lollipop棒棒堂唱跳逼哭粉。（圖／記者黃克翔攝）



39歲的阿緯透露自己以前做地板動作完全不用熱身，現在光只拋大風車2下，手腕就已經不舒服，威廉更爆料阿緯彩排時一直失敗，心情很差都不講話，「但他是比賽型選手，今天成功了。」阿緯也打趣表示自己以往被女兒看得很扁，「今天狀態不錯，應該不一樣了，有加分了。」為了這兩拋的大風車，他花了1個月的時間練習，還得每天跳繩一小時，才終於有這狀態；而敖犬也為了演出禁慾，他笑說：「因為有solo，不然失敗他們會笑我。」更透露今年夏天新家用好後，就會展開「做人計畫」。

被問到是否有新單曲或演唱會計畫？小杰透露下週新單曲就要開案，敖犬也賣關子表示：「有陸續討論中！明年棒棒堂正好20周年，很希望能再次合體創造新的里程碑！」阿緯也溫情喊話：「如果粉絲還願意陪我們再瘋一次、再年輕一次，我們也會努力完成那些過去沒做到的夢想。不管是新歌還是演唱會，我們都有想法也都準備好了！」



【 KKBOX風雲榜 鎖定ETtoday全程同步直播 】

《KKBOX風雲榜》播出資訊

播出日期: 2025.04.19（六）

播出時間: 18:00～21:30

播出平台: ETtoday｜新聞雲APP、星光雲APP