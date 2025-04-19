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陳文茜突緊急住院告假節目　「血氧濃度降到88」病況曝

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，正在積極接受免疫療法當中，今（19）日她透過臉書發文親曝近況，坦言自己被主治院長要求緊急住院，所以她決定向觀眾告假，暫時無法參與節目錄影。

▲▼陳文茜（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜坦言，自6年前罹病以來，她早已習慣身體的不穩定狀況，包括血氧濃度偏低（92）、心跳過快（125）等，再加上免疫療法帶來的副作用，讓她即使在上次出院返家後獲得短暫的平靜，但仍始終感受到身體的負荷。

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陳文茜透露，最近身體狀況每況愈下，自週五凌晨出現頭痛、耳鳴、全身發熱等症狀，最終中午在血氧降至88後被醫師要求緊急入院。經過X光、心電圖與電腦斷層檢查，醫師懷疑她可能被感染、免疫療法攻擊肺部，甚至是癌細胞擴散等情形。

▲▼陳文茜（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜發文分享近況。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

面對身體不適，陳文茜原仍打算參與週六錄影，並努力排定節目稿單，但主治院長禁止她外出錄影，並強調以她目前狀況必須留院觀察，任何外出都可能造成極高風險。為此，陳文茜透露，院長長期以來都鼓勵她正常生活、工作，甚至希望她能成為癌友心中的榜樣，證明「第四期不是人生盡頭」。

陳文茜對於中止錄影的決定，表達驚訝與不捨，因為過往即使發生免疫療法引發的輕度心肌炎，仍被允許錄影，不過這次卻被強制留院，她也表示理解院長此舉的深意，強調「他的意見一定有他的道理，我當然必須從命。」並特別感謝節目團隊的支持與體諒。

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