八點檔女星江泳錡600萬開店想家人　事業成功無法分享忍不住哽咽

記者葉文正／台北報導

三立八點檔女星江泳錡今天在三重中正南路開新公司「做自己」，並邀來好友楊繡惠、陳小菁、吳申梅蔡憶青與李亮瑾等圈內好友出席，江泳錡之前不斷出國直播帶或擁有不少市占，今天她提到：「這間是第二間公司，過去沒想過開實體 店面，但覺得還是要讓東南亞來的網紅有地方直播。」也提到部分食品本來是研發要給阿嬤吃的，沒想到研發成功時，阿嬤已經離世，讓她忍不住哽咽。

▲江泳錡開公司，好友們都來站台。（圖／記者葉文正攝）

江泳錡這次開公司，主要是製造機能性食品，據說光成本就投入六百萬，她透：「一開始為阿嬤做的，因為她之前年事已高，吞嚥有點困難，也有失智，所以給她吃會很好，但成功後阿嬤就走了，對我來說是很遺憾的事情（哽咽）

但家裡現在有7、8個老人，有的可以顧關節，我們做這些食品，希望可以預防老人癡呆，也想讓品牌發揚光大，也做了清真認證，就算回教朋友或是素食者都可以吃。」

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▲江泳錡開公司，好友們一起剪綵。（圖／記者葉文正攝）

而江泳錡常常出國直播帶貨，她說倘若出國，店面會交給小編，開店是為了讓星馬直播主可以有地方錄影跟直播，這次研發產品投資金額都可以買房了，投資了600萬，但錢再賺就好。

▲江泳錡(左起)、吳申梅與楊繡惠。（圖／記者葉文正攝）

而江泳錡因為多年來嚴重生理痛，已經將子宮拿掉，她坦承體力有差，但MC不回來很開心，沒有遺憾，但離婚快兩年，看人家沒多久就交男友，在我身上我就是異性絕緣體。

楊繡惠則建議她：「她可以去領養小孩，她個性比較強，比較Man，要找到互補的難，互毆比較快。」江泳錡也說，未來對象經濟能力要強，不用帥，最主要還要會開車，會比較貼心，喝醉了也有人可以扛回家。