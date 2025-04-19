當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人呂文婉近日在節目爆料女星私下的驚人舉動。她親眼目睹這名女星在一場聚會中藉酒裝瘋，甚至伸手進入他人私處，行為令人驚呆。

▲呂文婉爆當紅女星借酒裝瘋，伸手進男生褲襠，令她當場驚呆。（圖／翻攝自YouTube）

呂文婉在《娛樂頭版頭》回憶一段經歷。她因採訪認識一位當紅女星，形容這位女星很好相處、講義氣，女明星也希望有更多曝光機會，於是曾間接介紹一些廠商給女方認識。

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某次有為廠商老闆因女婿從國外回台灣，邀請好朋友聚會小酌，呂文婉與該位女星前往，並見到女星一杯一杯喝下肚，現場氣氛因此越來越熱絡。然而黃湯下肚後，老闆女婿從廁所回來後，她目睹女星把老闆的女婿撲在牆上，除了把自己嘴巴送上去，甚至伸手進入他人私處，「在那邊撈來撈去的，真的是鬼故事我沒有亂講」。

▲呂文婉目睹女星連喝數杯酒，突然把廠商老闆的女婿撲倒牆上。（圖／翻攝自YouTube）

呂文婉見狀趕緊上前制止，老闆的女婿當場被嚇到跑回廁所，而女星掙脫她仍不罷休地敲門「免驚免驚」，最終由大老闆出面解圍，才結束這場鬧劇。而她也形容這位女婿身高將近180公分、皮膚白非常俊俏，當時得知老闆似乎不太高興，便立即帶女星離開，事後更說「有這麼餓嗎？」她更認為以女星的酒量，當時應該沒有醉，推測是借酒裝瘋，雙方也因此交情變淡。

▲呂文婉透露女婿嚇到躲進廁所，這位女星還上前敲門。（圖／翻攝自YouTube）

▲呂文婉事後推測這位女星當時應該沒有喝醉。（圖／翻攝自YouTube）

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