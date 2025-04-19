《歌手2025》傳上Netflix全球直播！參戰名單驚見「張惠妹」爆破局

記者陳芊秀／綜合報導

大陸湖南衛視製作的歌唱競演節目《歌手》討論度高，在去年（2024）採取現場直播、不修音的方式呈現，並找來外國歌手挑戰，刷出收視新高，更掀起陸網「守護國門」的話題。而《歌手2025》即將到來，更傳出要與國際串流平台Netflix合作，屆時將會登上平台直播，外界高度關注參戰歌手名單，傳出有台灣天后張惠妹。

▲《歌手2025》近日開始報名現場與雲端聽審團。（圖／翻攝自微博）

《歌手》官方微博近日發表新消息，公開「現場大眾聽審團」、「雲端國際聽審團」的報名，發文「歌手蓄勢上場，世界共振開場」。而文中強調「世界」，網上同時傳出節目招商海報，爆出《歌手2025》要與Netflix合作同步直播，屆時全球190國家地區都可以同步觀看，同時播出電視台除了大陸湖南衛視，再加上台灣中天、香港TVB、南韓tvN等電視台。

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▲陸網傳《歌手2025》要上Netflix直播，海外也有多家電視台合作播出。（圖／翻攝自微博）

而《歌手2025》的歌手陣容也勢必受到更高期待。最初謠傳的名單，出現台灣歌手張惠妹，香港歌手葉蒨文、馬來西亞歌手梁靜茹，大陸歌手則有單依純、陳楚生、白舉綱等，預計5月16日湖南長沙錄製。不過消息傳出2天，隨即又傳出張惠妹不參加，爆料者聲稱因為價格談不攏。

▲陸網傳《歌手2025》首發名單有張惠妹 。（圖／聲動娛樂提供）

▲娛樂博主爆料電視台與張惠妹沒談攏，不參加《歌手2025》。（圖／翻攝自微博）

陸網最新傳出的節目陣容，則是有香港歌手葉蒨文、大陸歌手單依純、陳楚生、白舉綱、大張偉、王以太，國際歌手則有愛爾蘭男團「西城男孩」、韓劇「原聲帶女王」Ailee李藝真。揭榜歌手則有出身大陸、在台灣歌壇走紅的「偶像劇原聲帶女王」丁噹，還有補位歌手出現范瑋琪的名字。

▲《歌手2025》最新傳出的參加名單，少了張惠妹。（圖／翻攝自微博）

▲《歌手2025》出現丁噹。（圖／翻攝自微博）

▲《歌手2025》出現范瑋琪名字。（圖／翻攝自微博）