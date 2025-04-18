台AV女優胎尼「鼻竇炎狂冒綠痰」　急轉大醫院曝病況

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）上個月底在日本二度出道，首部作品一上架便在日本排行榜上表現亮眼，平時會在社群記錄生活的她，最近透過IG限動發文透露身體不適，因此再度前往診所就醫，經診斷後疑似罹患鼻竇炎，甚至被建議轉診到大醫院，做更進一步的檢查及治療。

▲胎尼上個月底在日本二度出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼透露，醫師向她指出人類鼻腔內有6個鼻竇，其中前方4個鼻竇在發炎時比較容易治療，可透過吸出鼻涕方式紓緩，但若是後方2個鼻竇受感染，則會變得比較難根治。胎尼表示自己正是後面2個鼻竇出現發炎情況，導致鼻涕無法順利排出，反而不斷分泌濃稠綠痰，加上眼睛、臉頰出現腫脹及劇烈頭痛等症狀，身體明顯感受到強烈不適。

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▲胎尼分享身體狀況。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼坦言，這幾天的身體狀況直接影響她的工作，不只效率降低，連私訊回覆都變得緩慢，讓她相當無奈，「請大家再給我一點時間恢復健康」。並在文末表達歉意，也希望外界能多些體諒，給她時間專心休養。事實上，胎尼不久前才在限動透露，自己已生病兩周而未見好轉，甚至狂冒冷汗整張床都濕掉，「幾乎看起來像尿床的程度。」

▲胎尼日前才發文透露體況亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼當時在文中提到，某天她回家後發燒畏寒，症狀中還伴隨著惡夢及大量冷汗，導致她的床單都被汗水浸濕，為此她形容幾乎像是尿床，「這次不知道為什麼病了兩週都沒有好，昨晚回家後突然發燒畏寒今天在家抖了一整天，瘋狂做惡夢還猛冒冷汗整張床都濕掉，（幾乎看起來像尿床的程度）。」如今又發文透露去看醫生，再度引發粉絲擔憂及關心。