直擊／SJ來台出差了！3組人馬齊聚高雄　東海突走到粉絲面前全場叫瘋

記者吳睿慈／高雄報導

韓流帝王Super Junior小分隊L.S.S.與D&E於19日受邀出演「第20屆KKBOX風雲榜」，東海、利特、神童、始源於18日下午先行抵達高雄小港機場，而厲旭則是一起來台，準備前往台南的全中運擔任嘉賓演出，一行人彷彿在機場開同樂會，現場吸引大批E.L.F.到場接機。

▲神童走在一旁揮手致意。（圖／讀者提供）



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▲厲旭是另有工作。（圖／讀者提供）



「第20屆KKBOX風雲榜」19日在高雄巨蛋登場，Super Junior派出兩組小分隊來台，繼續實現本年度「灶咖大賽」的爭奪戰，他們18日下午從仁川機場飛往小港機場，先被拍到彼此搭肩打招呼的畫面，互動彷彿是遇到同業，還被粉絲配上口白虧「真巧，你也要去台灣嗎」。

▼▲東海、始源都有收禮物。（圖／讀者提供）



東海、利特、神童、始源、厲旭先行抵台，看到大批粉絲在場接機，始源率先走向粉絲前方拿禮物，利特手裡則是拿著隨行相機親切揮手走過去，疑似在拍攝YouTube影片，而神童戴著口罩走在一旁。

▲利特忙拍影片，揮手打招呼。（圖／讀者提供）



另外，東海也親切地走到粉絲前方，收下信件後，一路揮手打招呼，厲旭此趟雖不是參加KKBOX風雲榜，但他19日在台南舉辦的全中運擔任表演嘉賓，SJ不約而台來台跑行程，令粉絲哭笑不得「E.L.F.今年也好忙」。