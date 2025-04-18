鄒承恩22萬粉IG被盜！慘遭指違反「裸露性行為」 　連發30封申訴信全陣亡

記者蕭采薇／台北報導

男星鄒承恩自《痞子英雄》出道，演技備受肯定，曾2度入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，IG更擁有超過22萬粉絲追蹤。沒想到，今年2月中他的IG竟無預警遭盜用，更慘的是，盜用者疑似違反社群規定，導致鄒承恩帳號直接被停權，連帶影響FB、Threads也一併陣亡，讓他瞬間變成「社群孤兒」。

▲鄒承恩的FB、IG、Threads都遭停權，非常難過。（圖／旋轉娛樂提供）

鄒承恩透露，農曆年後才剛在IG分享與妻小看電影的溫馨日常，當晚就發現無法登入，起初不以為意，隔天一早才驚覺帳號被盜用，且立即遭到停權。更誇張的是，系統顯示他的帳號違反「裸露或性行為」相關規定，讓他看了超傻眼。他無奈表示，過去只聽過藝人朋友的社群帳號單一平台被盜，還能透過其他帳號求救，沒想到自己卻是「三殺」，完全求助無門。

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▲鄒承恩的FB被盜用遭停權。（圖／旋轉娛樂提供）

為了搶救帳號，鄒承恩在過去兩個月內，瘋狂向FB平台申訴、寄信超過30封，甚至連美國總部地址都查到，寄了多封實體信，但因本名與藝名不同，平台始終無法驗證他的身分。他只能不斷嘗試與官方溝通，上傳證件證明，卻依舊石沉大海。

▲鄒承恩的Threads也遭停權，他瘋狂向平台申訴、寄信超過30封。（圖／旋轉娛樂提供）

不只如此，鄒承恩還動員老婆的帳號發出大量申訴信，甚至連經紀人也砸錢購買藍勾勾申訴，雖然得到官方回覆，但問題依舊無法解決，讓他相當沮喪。

▲鄒承恩遭「三殺」瞬間變社群孤兒。（圖／旋轉娛樂提供）