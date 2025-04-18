(G)I-DLE遭惡剪「性暗示片」瘋傳！　CUBE怒蒐證提告：絕不寬貸

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE近日遭遇網路惡意攻擊風波，多部成員出席活動的影片被人刻意剪輯成帶有性暗示內容，並在網路上大肆傳播，引發粉絲與輿論震驚。所屬公司CUBE娛樂於4月18日發布聲明，表明目前已蒐集相關證據，將對涉案人士展開民刑事法律行動，絕不寬貸。

▲(G)I-DLE是由Minnie、薇娟、小娟、雨琦和舒華組成的女團。（圖／翻攝自FACEBOOK／G I-DLE 여자아이들）



CUBE Entertainment指出，目前已有多段針對(G)I-DLE成員的「惡意剪輯影片與內容」反覆出現在社群平台，甚至伴隨大量性羞辱、人身攻擊、惡意揣測等惡評，已對藝人的肖像權與人格權造成重大傷害。CUBE強調這些行為屬於「明確的非法行為」，不僅構成刑事責任，也對藝人聲譽造成實質影響。

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CUBE也明確表示，對於那些「製作、散播、發表侮辱性留言的行為人」，將不會有任何寬容或協商，將追究其一切法律責任。聲明中特別呼籲相關人士立即刪除相關影片與評論，否則將依法究責。

本次爭議起因於近期有部分(G)I-DLE成員參與頒獎典禮的現場影片遭到加工、變造成不當性暗示內容，導致錯誤觀感擴散。團體成員與公司皆深感憂心，目前正值(G)I-DLE準備於5月以全體回歸之際，此舉也被認為可能是有心人士刻意攻擊。

【CUBE聲明全文】

大家好，這裡是 CUBE Entertainment。

首先，誠摯感謝一直以來支持並喜愛本公司藝人 (G)I-DLE 的各位粉絲。

近日，針對所屬藝人 (G)I-DLE 成員，有多部惡意剪輯的影片及內容在網路上反覆散播，並伴隨著性羞辱、人身攻擊與惡意揣測等留言不斷擴散。

對此，本公司為了保護藝人權益，特此發表以下聲明：

不論該影片是否拍攝自公開場所，只要經過惡意剪輯、加工後進行散播，或散布與之相關之虛假資訊，並發表性騷擾、誹謗等言論者，皆屬明確的犯罪行為。

此類行為不僅應受刑事處罰，更是對藝人肖像權、名譽權與人格權的嚴重侵害。

本公司目前已掌握相關非法內容證據，並已透過法律代理人著手準備所有可行的民事與刑事法律手續。

尤其針對製作、散播影片與發表侮辱留言者，將不作任何寬容處置，堅決追究其法律責任。

我們強烈要求相關人士立即刪除所有相關貼文與留言，並停止一切追加行為。

CUBE今後也將持續努力，致力於保護藝人權益，並打造健康的粉絲文化。

謝謝大家。