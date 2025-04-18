直擊／櫻坂46大陣仗抵台萌爆！歌迷接駕洪亮唱英文《生日快樂》　她當場害羞

記者吳睿慈／台北報導

日本大型女團櫻坂46是繼乃木坂46之後成立的第2個「坂道系列」團體。她們18日首度來台為參加拼盤演出，中午左右抵達松山機場，成員甫現身就吸引大批歌迷尖叫聲歡迎，大園玲18日迎來25歲生日，歌迷還唱著生日快樂歌祝賀，逗得所有成員超害羞，她本人也不知所措，反應相當可愛。

▲▼日本女團櫻坂成員守屋麗奈、山﨑天、森田輝、田村保乃、大園玲、藤吉夏鈴、松田里奈、中嶋優月、石森璃花、村井優、村山美羽、山下瞳月、的野美青、向井純葉、谷口愛季抵台。（圖／記者林敬旻攝）



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櫻坂46首度來台參與演出，她們約莫18日中午抵達松山機場，親切地走到大廳與粉絲打招呼，現場粉絲皆拿起應援手幅歡呼，15人看到熱情的場面，害羞地遮住臉、揮揮手，表現得羞澀，但她們態度大方，當聽到「可以比愛心嗎」，紛紛比起各類愛心手勢放送給在場大批攝影記者。

▲▼大園玲剛好今天生日，聽到歌迷唱歌好害羞。（圖／記者林敬旻攝）



成員大園玲恰好在18日迎來25歲生日，歌迷更是大聲地站在身後唱起英文版的生日快樂歌，洪亮的祝賀聲響徹整個松山機場，櫻坂46其他人則是害羞不已遮著臉。

▲▼櫻坂46大陣仗抵台。（圖／記者林敬旻攝）



櫻坂46此次派出守屋麗奈、山﨑天、森田輝、田村保乃、大園玲、藤吉夏鈴、松田里奈、中嶋優月、石森璃花、村井優、村山美羽、山下瞳月、的野美青、向井純葉、谷口愛季來台參與演出，19日即將在Zepp New Taipei出席「CENTRAL FESTIVAL IN TAIPEI 2025」演唱會。