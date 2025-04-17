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韓啦啦隊女神蜜大腿襲台！　河智媛西門町拍廣告爽喝珍奶

記者葉文正／台北報導

台灣碩網網路娛樂股份有限公司（So-net）今（17）日宣布，地圖探索x偶像音樂養成手機遊戲《TP12》即將推出全新版本，同步公開兩位全新角色—來自松山區的「崧升」與中山區的「琳珊」，此外官方更釋出全新廣告PV，並特別邀請韓國啦啦隊女神河智媛跨海來台，化身城市旅人，與偶像們展開一場探索之旅。

▲台韓兩大啦啦隊女孩河智媛(右)、溫妮大跳洗腦舞。（圖／ＳＯ－ＮＥＴ）

▲河智媛熱愛珍奶。（圖／ＳＯ－ＮＥＴ）

今年23歲的河智媛在17歲時在燒烤店打工時被LG雙子啦啦隊隊長南宮慧美挖掘，加盟啦啦隊後，有了「最強女高中生啦啦隊」的稱號，也曾在韓團「Super Junior」成員金希澈的節目中擔任助理主持，日前來台成為台灣棒球啦啦隊一員，以一雙性感的蜜大腿和健美身材受到關注。

▲台韓兩大啦啦隊女孩河智媛(右)、溫妮大跳洗腦舞。（圖／ＳＯ－ＮＥＴ）

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▲台韓兩大啦啦隊女孩河智媛(右)、溫妮大跳洗腦舞。（圖／ＳＯ－ＮＥＴ）

上個月河智媛曾與溫妮被媒體目擊在西門町街頭拍廣告，其實拍攝的就是全新版本的《TP12》，是一款結合AR實境與地圖探索的步行體驗遊戲，融合音樂、偶像與養成要素，讓玩家不只是單純走路逛街，更能透過與偶像的互動，提升角色親密度與表演能力。

▲台韓兩大啦啦隊女孩河智媛(右)、溫妮大跳洗腦舞。（圖／ＳＯ－ＮＥＴ）

▲河智媛(左二)首次出演遊戲廣告，與溫妮(右二)一起拍TP12挺台灣篇廣告。（圖／ＳＯ－ＮＥＴ）

在改版的《TP12》中，推出全新角色和音樂主題音樂，河智媛與溫妮在廣告中一起熱舞。河智媛來台拍攝廣告當天展現高度敬業精神，從西門町一路取景至新莊，行程緊湊卻完全難不倒這位經驗豐富的啦啦隊女神，她不僅學舞速度驚人，還首次挑戰中文和台語台詞，雖然發音略帶口音，卻反覆練習不怯場，讓工作人員大讚可愛又專業。

河智媛也分享了她的拍攝心得與對台北的印象，「大家都非常熱情，食物也很好吃，特別是珍珠奶茶真的名不虛傳。在西門町拍攝時，看到很多年輕人也在玩TP12，讓我很有帶入感，彷彿真的和偶像一起探索城市。」她也補充：「我自己很喜歡廣告裡那句『準備好展開一場城市探險了嗎？』，這次的拍攝不只是工作，更像是一場特別的旅行體驗。希望透過這支廣告，讓更多人認識《TP12》，也能親身走進這座充滿魅力的城市。」而遊戲官方也表示，從4月18日起，在台北市戶外、捷運以及超商電子看板，都有機會可以捕捉到智媛的活力動態身影，希望喜歡河智媛的粉絲不要錯過，拍到都歡迎tag河智媛本人的社群帳號。

河智媛身為啦啦隊女孩的一員，被問到在台灣當啦啦隊應援的感想？她說：「因為是支持體育，所以感覺不會有太大的不同，但應援動作和文化都不一樣，希望能快點適應。」跟在韓國應援有不同嗎？她說：「不同之處是有很多在韓國沒有看到的應援動作，很有趣。」

河智媛以擁有一雙「蜜大腿」讓人印象深刻，好奇她平時如何保養美腿，她表示，其實從出生開始就是下身肥胖，所以不能讓大腿變得更厚，雖然很感謝大家喜歡粗大腿，但是爲了保持最佳狀態，更要努力練出結實的大腿，她推薦大家騎自行車，每次大概要騎3個小時左右。

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