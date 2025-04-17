韓千萬YTR「聯手友人性侵」身分被起底　曾入選《富比士》傑出人物

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓一名YouTuber徐男因在2023年涉嫌夥同友人性侵女子，被羈押起訴。該案目前三審定讞，大法院（南韓最高法院）裁定其緩刑成立，而當事人身分也遭網友起底竟是擁有千萬粉絲、曾登《富比士》的人氣網紅！

▲南韓驚傳人氣網紅聯手友人對女子性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

據韓媒《Topstar News》報導，徐男在2023年7月與一名受害女子飲酒後，將對方帶到友人家中，兩人趁受害者意識不清時聯合性侵。徐男和其友人在同年12月被檢方以「特殊準強姦」罪名起訴，並在一審中被判處3年6個月有期徒刑；而與他同案的友人原被判4年6個月，但在二審中刑期減為1年6個月。

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後來，徐男在二審中被改判緩刑，二審法院認為，若要成立特殊準強姦罪，必須達到實行行為的分擔並具有時間與地點上的協同關係，並表示：「沒有證據證明性交行為是連續或循序發生的。」法院也考量到徐男已與被害人達成和解，且受害人不願求處，最終判決緩刑。檢方雖提起上訴，大法院仍認為原審判決正確，駁回上訴，確定對徐男判處1年6個月有期徒刑、緩刑2年。

根據網友推測，該網紅應是YouTuber「원정맨（元貞Man）」徐元貞。他在TikTok擁有約5500萬粉絲，在YouTube頻道也有1100萬名訂閱者。他自2020年起以TikTok為平台製作各種模仿影片，受到青少年與海外粉絲關注；2023年5月更被美國經濟雜誌《富比士》選為「亞洲30歲以下最具影響力30人」之一。然而，他在2023年7月後，就消失在大眾視線中，未更新任何社群。

▲徐元貞被指是當事人。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）

▲徐元貞在2023年7月後便沒有更新社群，消息傳開後也引網友留言狂轟「犯罪者」。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）

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