ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓千萬YTR「聯手友人性侵」身分被起底　曾入選《富比士》傑出人物

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓一名YouTuber徐男因在2023年涉嫌夥同友人性侵女子，被羈押起訴。該案目前三審定讞，大法院（南韓最高法院）裁定其緩刑成立，而當事人身分也遭網友起底竟是擁有千萬粉絲、曾登《富比士》的人氣網紅！

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲南韓驚傳人氣網紅聯手友人對女子性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

據韓媒《Topstar News》報導，徐男在2023年7月與一名受害女子飲酒後，將對方帶到友人家中，兩人趁受害者意識不清時聯合性侵。徐男和其友人在同年12月被檢方以「特殊準強姦」罪名起訴，並在一審中被判處3年6個月有期徒刑；而與他同案的友人原被判4年6個月，但在二審中刑期減為1年6個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，徐男在二審中被改判緩刑，二審法院認為，若要成立特殊準強姦罪，必須達到實行行為的分擔並具有時間與地點上的協同關係，並表示：「沒有證據證明性交行為是連續或循序發生的。」法院也考量到徐男已與被害人達成和解，且受害人不願求處，最終判決緩刑。檢方雖提起上訴，大法院仍認為原審判決正確，駁回上訴，確定對徐男判處1年6個月有期徒刑、緩刑2年。

根據網友推測，該網紅應是YouTuber「원정맨（元貞Man）」徐元貞。他在TikTok擁有約5500萬粉絲，在YouTube頻道也有1100萬名訂閱者。他自2020年起以TikTok為平台製作各種模仿影片，受到青少年與海外粉絲關注；2023年5月更被美國經濟雜誌《富比士》選為「亞洲30歲以下最具影響力30人」之一。然而，他在2023年7月後，就消失在大眾視線中，未更新任何社群。

外送用▲▼韓千萬YTR聯手友人性侵被起底　曾入選《富比士》傑出人物。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）

▲徐元貞被指是當事人。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）

▲▼韓千萬YTR聯手友人性侵被起底　曾入選《富比士》傑出人物。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）

▲徐元貞在2023年7月後便沒有更新社群，消息傳開後也引網友留言狂轟「犯罪者」。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#川普 曾稱國防預算恐達1兆美元　陸國防部批：嗜戰成癮

推薦閱讀

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

廖峻三度中風病床照曝光！　兒子喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意

廖峻三度中風病床照曝光！　兒子喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

廖峻三度中風病床照曝光！　兒子喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

원정맨, 元貞Man, 徐元貞, 서원정

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓千萬YTR「聯手友人性侵」身分被起底　曾入選《富比士》傑出人物
  2. 首部聚焦宮﨑駿生平紀錄片　《宮﨑駿的奇幻世界》5月登台
  3. 韓啦啦隊女神蜜大腿襲台！　河智媛西門町拍廣告爽喝珍奶
  4. 男星泡水「重要部位遭襲擊」真相傻眼！ 　 邰智源虧：牠以為有大隻的
  5. 日本億級女團CUTIE STREE全員可愛爆表　跨海喊話「想合作TWICE子瑜」
  6. 宋燕旻被無視「10點前勿擾」　收訊息轟炸怒：祝你有惡鄰天天裝修
  7. 《好運來》驚見狗明星！　謝京穎當「遛狗特助」竟是侯怡君愛犬
  8. 拍照沒開美肌「羅巧倫急遮臉」！　何依霈掌鏡讓她沒焦：想逼死誰
  9. 廖峻兒槓上經紀人…暴怒控「把我爸手機拿走」　開嗆：我要報警了　
  10. 樂天女神廉世彬當空中飛人　大巨蛋接到球員棒球興奮「我愛樂天 」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366