修杰楷傳跳槽蕭敬騰後首露面！強調「重心在台灣」公開放閃賈靜雯

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷演出過多部台劇，包含《華燈初上》、《此時此刻》等，還斜槓當起製作人，製作兼主演《秘書俱樂部》，近日更是推出網路節目《修TIME》，成為YouTube新鮮人，嘗試主持節目。日前他傳出與老婆賈靜雯要跳槽蕭敬騰和Summer的喜鵲公司，今（17）日出席活動也做出回應。

▲修杰楷出席時尚品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

修杰楷今（17）日出席時尚品牌活動，穿著一襲白色勁裝亮相，一頭黑髮往後梳，散發率性又自然的氣息，他在採訪中被問到日前傳出跳槽蕭敬騰和Summer的喜鵲公司，笑說當下看到新聞時有點傻眼，還詢問經紀人「我的合約結束了嗎？」強調目前自己的合約都還在TVBS，工作重心也都放在台灣。

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▲修杰楷出席時尚品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

至於日前賈靜雯參加活動時，被問到與修杰楷的經紀約問題疑似當場變臉。修杰楷今（17）日透露自己沒有看到該則新聞，因此並不知情，坦言如果老婆跟喜鵲有新企劃的話「是好事」，不過夫妻倆並沒有特別討論過，目前都在計劃當中，還開玩笑說「我有機會嗎」。

▲修杰楷、賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

另外，修杰楷稍早在社群上發文「死定了，不知道這麼大一桶，半個陽台不見了，應該不會被發現吧」，他也在活動上解密該物品，透露「是運動員用的冰桶」，笑說是老婆送給自己的生日禮物，當時要買的時候還不知道這麼大，不曉得妻子看到後會是什麼反應，直呼「希望她不要生氣，因為真的滿大一個」，還當場被拱跟賈靜雯一起泡澡，他緊張說道「應該沒辦法一起泡」。

▲修杰楷曬出賈靜雯送的生日禮物。（圖／翻攝自Threads／修杰楷）