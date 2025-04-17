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廖峻病床照遭曝…兒不滿開嗆！　經紀人吐原因：他進醫院前還惦記

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，17日驚傳三度中風，住院照隨之曝光，其經紀人也坦言「還在危險期」。不過，廖峻的兒子錦德稍早在社群發文，請求外界不要再轉傳病床照，並喊話經紀人「請保護自己的藝人」。對此，經紀人也透露了公開病床照的原因。

外送用▲▼廖峻三度中風病床照曝光！　兒子錦德喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖峻兒子錦德喊話不要轉傳父親病床照。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

錦德稍早在社群網站上發文，表示廖峻的病床照被曝光並沒有經過家人同意發布「當事人意識模糊的情況之下點頭，不代表授權。」呼籲大家不要再轉傳。他也直接向父親的經紀人喊話說「請所謂經紀人，發揮保護自己藝人的責任。」似乎對於照片被公開相當不滿。

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▲▼廖峻三度中風病床照曝光！　兒子錦德喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖峻兒子錦德喊話不要轉傳父親病床照。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

對此，《ETtoday星光雲》求證廖峻經紀人，對方表示廖峻的全經紀約在自己身上，強調「有問過峻爸同意，才去做這事（指曝光病床照）」，同時透露自己之所以公開廖峻生病的消息，是因為必須讓活動方知道，因為廖峻後續有許多活動要參加，站在公司的立場不得不公開，其中一場活動便是5月3號由文化部舉辦，在彰化文德宮的活動，目前該活動已公告取消了。

▲錦德曝光爸爸廖峻身體現況。（圖／翻攝自臉書／廖峻/ 錦德）

▲廖峻經紀人親揭公開病床照原因。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，廖峻經紀人也強調，廖峻在進醫院之前還惦記著後續的工作安排，交代他要好好處理，不可以耽誤到他人，因此他才會公布廖峻的病情並公開病床照，所幸目前所有活動方得知廖峻三度中風，都表示可以理解，並沒有要求任何賠償金。

▲廖峻兒子錦德透露證人被騷擾。（圖／翻攝自臉書／錦德）

▲廖峻經紀人親揭公開病床照原因。（圖／翻攝自臉書）

此外，廖峻經紀人也透露自己在廖峻送醫後，第一時間在約莫早上10點多就通知廖峻的子女，沒想到住在淡水的二女兒在他公開病床照後，馬上致電給他興師問罪，至於廖錦德則是沒有致電給他溝通，反而在社群網站上PO文公審，經紀人委屈表示「他（廖錦德）下午才姍姍來遲，第一時間是我把峻爸安頓好，他應該把重心放在爸爸的病情，」並強調自己能理解家屬的心情。

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