記者吳睿慈／綜合報導

日本男星町田啓太主演日劇《失蹤人搜索班：消失的真相》，二度擔綱黃金時段連續劇主演，為了應付拍攝壓力，他努力爆吃增強體力，敬業表示：「要做的事情其實沒變，就是一場一場戲認真演好。」不過，劇本漢字太多，也讓負責任的他罕見崩潰了。

▲町田啓太二度參演黃金時段連續劇。（圖／friDay影音提供）



本劇由町田與小泉孝太郎攜手主演，劇情圍繞前刑警為尋找突然失蹤的妻子，與各路擁有特殊技能的人組成調查事務所，接連辦理失蹤案件，直視日本社會每年多達8萬件的失蹤問題。町田感慨地說：「換算下來一天就有200多件，不是別人的事，這樣的題材讓我很有感。」

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與他搭檔的小泉孝太郎則透露，一得知町田是主演便立刻點頭接演，「連劇情都還沒聽完就說：我想演。」兩人繼《FIXER》後再度合作，默契十足。町田更誇小泉「溫柔又紳士」，還坦言在非劇本安排下主動擁抱對方，「因為太喜歡那個笑容了，忍不住就抱上去了。」

▲町田啓太為了戲劇增肌，一餐吃兩人份，不夠還會補吃。（圖／friDay影音提供）



為了詮釋角色的緊張感與情緒轉折，町田在拍攝前開始「爆吃」，他笑道：「一餐吃兩人份，吃不夠還會補蛋白粉。雖然和劇情沒什麼直接關係啦（笑）。」他也坦言這次台詞量驚人，「每次打開劇本都會想說『哇，漢字也太多了吧！』大家每天都在哀號著背台詞。」

▲町田啓太讀劇本都是漢字很崩潰了。（圖／friDay影音提供）



即將在7月滿35歲的町田，也回顧自己從《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》至今的成長歷程，「那時剛滿30歲，轉眼已經過了5年，真的讓人感受到時間流逝。」他也表示自己雖然不再是新人，但距離資深也還有段距離，「現在能更有餘裕看事情，也更能與劇組好好溝通。」《失蹤人搜索班：消失的真相》於friDay影音同期跟播、每週六上架。