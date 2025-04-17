女主播遭爆不倫人夫！被堵訪「暴衝跑給記者追」急上計程車

▲NHK女主播畠山衣美遭爆不倫戀，與即將升格人父的已婚男子交往，導致對方家庭破裂。（圖／翻攝自NHK）

圖文／CTWANT

日本NHK女主播畠山衣美近期捲入不倫戀情，她遭踢爆與即將升格人父的已婚男子交往，導致對方家庭破裂，消息曝光引起外界譁然，人設更是瞬間崩壞。對此，有媒體堵訪畠山衣美時，她卻以「搭公車」為由加速狂奔甩掉記者，遭質疑是心裡有鬼，才不敢正面對決。

綜合日媒報導，畠山衣美最近遭爆當小三，甚至在男方妻子已經懷有身孕的情況下，與人夫大談禁忌之戀，試圖破壞他人家庭，且2人越愛越高調。

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▲畠山衣美不僅與已婚男展開同居戀情，2人更一同飛往日本旅行，甜蜜共遊迪士尼。（圖／翻攝自X）

據了解，畠山衣美與該名已婚男除了展開同居戀情外，更一同飛往日本進行4天3夜的旅行，不僅在迪士尼享受浪漫情侶時光，還前往北海道約會偷情，絲毫不把正宮放在眼裡。

近日，畠山衣美離開公寓準備上班時，被駐守在家門外的媒體追問桃色醜聞，她先是一臉震驚，隨即脫口「抱歉，我得去趕公車…」，下秒竟開始拔腿狂奔，接著迅速攔了輛計程車便逃離現場，畠山衣美此舉也被外界解讀是作賊心虛。

對此，NHK則發聲表示，「我們不回應涉及個別員工的私事」，針對相關控訴不願多談。

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