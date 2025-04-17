葉天健告別式星友悼　包翠英現身「他是一個很幽默的人」

記者葉文正／台北報導

知名製作人葉天健今天舉行告別式，骨灰將由女兒帶回美國安葬，好友陳凱倫今天現身時表示，他是優雅溫柔的製作人，也給了他第一個主持機會，包翠英則說葉天健很幽默，以前幾乎每天都在一起工作。

▲金鐘製作人葉天健告別式-包翠英(左)，葛蕾到場。（圖／記者周宸亘攝）

陳凱倫透露，這次葉天健的身後事，由家屬全權決定，「想當年，因為葉哥帶著我們，他是很優雅很溫柔的製作人，我的第一次主持是他給我機會，轉眼已40多年交情，我20歲就認識他。

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▲葛蕾透露葉天健很愛唱歌。（圖／記者周宸亘攝）

陳凱倫回顧，「疫情前曾在華視附近見到他，後來跟他通簡訊是去年中秋，當時還傳貼圖跟我說加油，小燕姐昨天就送花籃來，葉哥一定很欣慰，其實葉哥的孩子不知道父親有這麼大的豐功偉業，今天由文化部來肯定他也是很有意義的事。





▲陳凱倫感謝葉天健提攜。（圖／記者周宸亘攝）

包翠英則提到：「葉天健是一個很幽默的人，我認識他很久，他是很熱心很有才華的人，以前主持時幾乎每天都在一起工作，很感謝他對我的提攜，人年紀大了總是有這麼一回，雖然很難過還是祝他一路好走。

葛蕾也說：「看到他辦生前告別式透過朋友找到他，過去一年有好幾次會一起去唱歌吃飯，因為他喜歡唱歌，他走之前的一個禮拜我們才通電話，我說我的店重新裝潢想跟他一起吃飯，他唱歌非常好，也沒有心眼，真的是奇葩，生前就辦了告別式，他開了很多次刀，他是一個勇士，很了不起，一禮拜可以唱四次歌。」