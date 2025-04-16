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洗菜參戰轟張藝「霸凌我朋友」　優格姐姐認了是受害者：都過6年了

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅張藝近來人設大翻車，因在私人群組影射、冷嘲熱諷其他網紅的對話被流出，深陷爭議，連女星洗菜也出面指控。而「優格姐姐」林姵君16日發聲認領，坦言洗菜說的受害者就是自己，她也很感謝好友的義氣。

外送用▲▼洗菜參戰轟張藝「霸凌我朋友」　優格姐姐認了是受害者。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010、jumi0118）

▲林姵君和洗菜是至交好友。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010、jumi0118）

林姵君在社群曬出聊天紀錄，截圖中，她被問到關於洗菜參戰的原因是否是因為她，林姵君回說：「嘿對，就是我。」林姵君表示，自己無意討論這次的風波，只是深受好友洗菜感動，「這件事都2019過了6年了〜我當下其實也沒有覺得這是什麼事，不過我家人、朋友、観眾們都超級護我，其中最氣的人就洗菜了！」

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▲黃小愛2024年瘦身大成功，引起討論。（圖／翻攝自黃小愛、張藝Instagram、Threads）

▲張藝近來深陷言論爭議。（圖／翻攝自黃小愛、張藝Instagram、Threads）

林姵君笑說，若有想欺負她的人需要三思，「我有一個會記超久的正義女神朋友，6年算什麼，說不定會記到60年哦！」她也向洗菜喊話說：「妳這個護朋友的力氣，能不能至少放一半給自己啦〜」

▲▼洗菜參戰轟張藝「霸凌我朋友」　優格姐姐認了是受害者。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

▲林姵君承認洗菜說的被霸凌者是自己。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

此前，洗菜到張藝的社群留言，指控對方過去曾網路霸凌過林姵君，「只因為她PO了一個搞笑的影片，然後你覺得她在抄襲你。然後你就發限動公審，要你的藝家人（粉絲名）出動。」即便林姵君解釋絕對沒看過張藝的影片，只是碰巧發了類似的影片，卻還要一直道歉，「可能你早就忘記了，但是我一直都記得，等了6年了，終於，這個好壞的人，終於被大家知道了！」

▲▼洗菜參戰轟張藝「霸凌我朋友」　優格姐姐認了是受害者。（圖／翻攝自Instagram／rollrolleuler）

▲洗菜留言轟張藝。（圖／翻攝自Instagram／rollrolleuler）

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