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Lulu談師傅黃子佼近況　「沒必要也不可能復出了」

記者葉文正／台北報導

「三金主持人」Lulu今天出席喜憨兒基金會「笑容製造所」活動，談到自己連續兩年擔任公益大使，更希望外界能協助喜憨兒與偏鄉兒童。而她難免被問到師傅黃子佼的近況，她保守表示：「其實她沒必要也不可能復出了。」

▲Lulu今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

▲Lulu今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

Lulu連續兩年擔任活動公益大使，她感嘆：「其實贊助的企業都七年以上，比我還要久，只要上喜憨兒就有捐款專線，甚至公益拍賣我也有捐款，這個費用是’幫助他們穩定自立的工作，穩定輸出後，就可以把餐盒送到偏鄉小朋友，小朋友也會得到幫助，我也有跟著去瑞芳送餐，其實，新北就已經是台北偏鄉，我則是公益大使。偏鄉小朋友去學校，一個阿姨要煮全校小朋友的飯，小朋友拿到小餐包，就馬上吃掉，這事情最有價值之處，則是小朋友會感謝哥姊們，讓他們覺得，人生是有價值的。」

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▲Lulu今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

▲Lulu即將出國慶生。（圖／記者葉文正攝）

Lulu也被問到《夜市王》第二季是否即將開錄，她說上次聚會就是節目的春酒，也透露以前最常是去板橋的南雅夜市，喜歡QQ球跟麻油雞，也會吃小火鍋，約會比較不會去夜市，下周是她34歲生日，她說會帶家人去日本愛知縣看吉卜力，也喜歡高畑勲的作品，等於去圓夢。

▲Lulu今天出席喜憨兒活動，擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

▲Lulu持續做公益。（圖／記者葉文正攝）

至於師傅黃子佼，她坦承很久沒聯絡了，希望耿如把自己照顧好，才可以照顧好小孩，也完全沒有過問他們的事情，認為黃子佼復出也不可能，也沒有必要。

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