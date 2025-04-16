記者張筱涵／綜合報導

南韓主播出身的綜藝人柳永才，因涉嫌對演員鮮于銀淑的親姊進行性騷擾，2024年初被法院判刑2年6個月並當庭收押。他於今（16日）出庭水原高等法院出席上訴審首場公審，首次公開承認所有指控，並在法庭上表示反省，向被害人致歉。

▲柳永才性騷擾鮮于銀淑的親姊。（示意圖／CFP）



根據《韓聯社》等韓媒報導，柳永才被控於2023年3月至10月間，5次對當時妻子鮮于銀淑的親姊A某進行強制猥褻，檢方事後依法起訴。今年1月，水原地方法院裁定其罪名成立，判處有期徒刑2年6個月，並以有逃亡之虞為由當庭羈押，並命令其接受40小時性暴力治療課程，以及5年內不得任職於涉及兒童與身心障礙者機構。

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柳永才今日身穿綠色囚服、滿臉鬍鬚現身法庭，神情憔悴。他當庭表示，雖已坦承所有指控並認罪，但認為一審量刑過重，因此提出上訴。他的律師則表示，柳目前正處於嚴重情緒壓力中，希望法院能從寬處理。

在最終陳述中，柳永才說道：「我正在反省自己過去的行為，對於親密感與性界線的認知明顯不足，是我錯了。我向被害人表達最真誠的歉意，也為她所承受的痛苦致上深深懺悔。」

柳永才的案件備受關注，不僅因其曾是知名演藝人，也因與資深女星鮮于銀淑曾有過婚姻關係。兩人於2022年10月閃電再婚，僅認識8天即登記結婚，引起廣泛關注，然而在2024年4月5日傳出兩人已正式離婚。

▲鮮于銀淑和柳永才曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自YouTube／MBN Entertainment）



鮮于銀淑曾在節目中透露，自己直到離婚後才從新聞得知柳永才婚前曾有事實婚關係。她並指出，自己是柳的第三任妻子。隨後，她於4月22日向水原地方法院提出婚姻撤銷訴訟，主張對方隱瞞過往婚姻構成無效結婚理由。

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