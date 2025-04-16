《好運來》拜金錢嫂出獄變密醫！　楚宣曝「放棄出國」也要回歸

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》即將迎來一位重量級回歸人物，是由楚宣飾演的「錢嫂」蕭麗芬。這次她出獄後，不改其拜金本色，更開啟了令人意想不到的「密醫工作室」，準備在劇中大展身手繼續「撈金」！

▲楚宣回歸《好運來》。（圖／民視提供）

楚宣透露這次回歸的麗芬，依然是那個「錢」途無量的拜金女，凡事都以金錢為考量。不過這次的角色設定，卻多了幾分「老媽」的韻味，為了詮釋這個全新的麗芬，楚宣在造型上也下足了功夫，她笑稱為了凸顯「老媽味」特地挑選了一些圖案誇張、色彩繽紛的服裝，希望能夠讓觀眾耳目一新。

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▲楚宣回歸《好運來》。（圖／民視提供）

楚宣笑說「本來想說休息這段時間，可以出國走走充充電，沒想到看到劇本有我，馬上自動導航回歸！」畢竟錢嫂的魅力實在太強大，讓她甘願放棄出國旅遊計畫，也要回歸《好運來》的懷抱。

▲楚宣回歸《好運來》。（圖／民視提供）

不過要如何抓到「老媽版麗芬」的表演風格和節奏，也讓楚宣費了一番心思。她表示由於劇中小孩育成跟育欣已經長大，角色的心境和狀態都與以往不同，因此她必須重新調整自己的表演方式。

▲楚宣回歸《好運來》。（圖／民視提供）

楚宣也透露這次麗芬出獄後，將會開設一間「密醫工作室」，仗著過去對中醫的印象，私下替客人進行治療。究竟這位「錢嫂密醫」會如何「妙手回春」，還是會「誤診害人」，楚宣表示大家繼續看《好運來》，接下來的劇情看點會超吸睛的。

▲楚宣回歸《好運來》。（圖／民視提供）