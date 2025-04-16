徐佳瑩開心宣布「6月有2喜訊」　演唱會上忍不住哭了！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后徐佳瑩近期全力投入「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，並宣布6月的兩項好消息，曾一口氣入圍第26屆金曲獎六項大獎的《尋人啟事》專輯將發行限量紅膠，此外演唱會也將在6月份二度唱回北京、上海及深圳，為此次演唱會的大陸巡迴階段劃下完美句點。

▲徐佳瑩將在6月份二度唱回北京、上海及深圳。（圖／亞神提供）



目前十多場巡迴一路唱下來，徐佳瑩轉發了一段全場歌迷舉起燈海大合唱的影片，透露自己總是在演唱會上被這樣的段落感動到偷偷落淚，這種與歌迷交心的時刻最令她難以忘懷。也因因為，讓徐佳瑩到了許多沒去過的城市，對於能夠在現場唱歌給大家聽，徐佳瑩感動表示：「這是一種榮幸，因為有你們，我才會站在這裡。演唱會上的每一分每一秒我心裡都是感謝。」

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巡迴迄今已經唱到第17場，也逐漸進入倒數計時的階段，每一個演唱會上的瞬間對她都很重要，「我開始出現了一種微微捨不得的感覺，現在每一次我都會很有意識地去品嘗每一個細節，想要再多仔細看看大家的臉。」每當全場歌迷在〈尋人啟事〉這首歌舉起手機製造出奢侈的星海，並齊聲與徐佳瑩合唱，就是徐佳瑩最被觸動的時刻，她總是忍不住拿起自己的手機紀錄下這美麗的畫面，並數度被歌迷震耳欲聾的歌聲感動到必須努力忍住眼淚，深怕自己偷哭被大家發現。

▲徐佳瑩常被歌迷感動到在台上偷哭。（圖／亞神提供）

以往徐佳瑩在演唱會上與嘉賓出人意表的互動，例如與動力火車騎馬、與艾怡良和HUSH扮蚌殼精，這次重返北京、上海、深圳，徐佳瑩承諾已邀請了重量級嘉賓來助陣，但屆時會與他們怎麼在演唱會上玩耍，就要先賣個關子了。