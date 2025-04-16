記者劉宜庭／綜合報導

南韓18禁網路劇《不得不做的室友》近來在網路上引爆話題，充滿心跳感的設定和火辣畫面，喚起大票觀眾少女心，更有網友直呼根本是《雙層公寓》、《換乘戀愛》、《單身即地獄》綜合版！

▲《不得不做的室友》爆紅。（圖／翻攝自IG／storyplay_kr）

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《不得不做的室友》劇情描述一群男女在共享公寓中共同生活9天，規則設定每日需與室友進行「心跳加速」的親密互動，心率超過120才能過關，尺度大膽、情節緊湊。雖然早在2024年10月就在南韓播出，如今仍熱度不斷，近日更持續Threads上掀起話題，成功擄獲追劇族群。

劇中女主角「珠妍」為了生活費，加入了這場以戀愛為主軸的真人實境節目，與不同室友輪流同床，並在節目規則下每日挑戰親密互動任務，贏家可獲得一億韓元獎金。在短短9天內，參與者們不僅要面對任務壓力，還得與昔日戀人共處一室，刺激又充滿慾火的設定，讓不少觀眾直呼完全停不下來。

▲前女團成員朴施妍合作男星池浩根主演。（圖／翻攝自IG／storyplay_kr）



▲《不得不做的室友》卡司也引發討論。（圖／翻攝自IG／storyplay_kr）



該劇卡司也掀起熱烈討論，女主角由前女團PRISTIN成員「朴施妍」出演，其他主要成員還包括演員裴允熙、張世拉和全俊浩，以及《單身即地獄》出身、曾為職業舞者的車炫承。而劇中因為大膽吻戲備受討論的男主角「池浩根（Jee Ho Geun）」則是一位身高181公分的模特轉型演員，曾演出BL劇並累積高人氣，本次再度以《不得不做的室友》圈粉無數，成為韓劇新生代性感代表。

▼朴施妍IG（飾 珠妍）。

▼池浩根IG（飾 世憲）。

▼張世拉IG（飾 伊率）。

▼車炫承IG（飾 在希）。

▼裴允熙IG（飾 恩妃）。

▼全俊浩IG（飾 仁浩）。