修杰楷PK張孝全勝負欲爆發！　「連丟3球全落空」氣到狂砸板子

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷推出YouTube網路節目《修TIME》，跨出舒適圈成為YT新鮮人。16日播出第二集邀請到號稱「地表最強老爸」的好友張孝全，兩人擁有許多共同興趣，也時常一同運動、出國，交情至深。熱愛運動的他們擔任起一日棒球教練，設計了一套課程從投球到打擊，親自教小朋友們打棒球。

▲張孝全登上好友修杰楷的YouTube節目《修TIME》。（圖／《修TIME》提供）

在新作品中擔任棒球教練的張孝全，馬上親自示範講解投球步驟及訣竅，有模有樣非常專業，而張孝全在暖心教導的時候，修杰楷在一旁也沒閒著，開始進行軍事教育，一下督促小朋友們要維持秩序，一下嚴格控管要乖乖站好，形成兩種畫面非常逗趣。看著小朋友們聽話遵照教練的指示，修杰楷有感而發「我好像很適合當體育老師！」

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▲張孝全登上好友修杰楷的YouTube節目《修TIME》。（圖／《修TIME》提供）

隨後，修杰楷與張孝全分成兩組人馬進行比賽投棒球九宮格，最快消除最多數字的隊伍獲勝。過程中，張孝全耐心教導，修杰楷也不斷鼓勵小朋友，給足情緒價值的時候也燃起了棒球魂，由自己投出定生死的最後三顆球，號稱王牌選手的他勝券在握，沒想到三顆都全數落空，面子瞬間掛不住，氣得修杰楷抱著球桶往板子狂砸，張孝全看到好友氣憤的樣子也忍不住大笑。

▲張孝全登上好友修杰楷的YouTube節目《修TIME》。（圖／《修TIME》提供）

而張孝全被修杰楷抖出不管是滑板、足球、衝浪、或是音樂，都有所涉略，興趣非常廣泛多元，加碼爆料在好友群組裡張孝全有著「勸敗王」的封號，只要對什麼東西有興趣，張孝全馬上知道可以去哪裡購入，還會幫忙分析價格、物品型號等等，讓修杰楷讚嘆「他不當藝人可以去當最佳銷售員！」

張孝全與修杰楷加碼進行了棒球pk賽，交情至深的他們也當場做了賭注，贏的人可以到對方家中挑一項物品帶走，兩人都對自己的球技非常有自心，修杰楷表現非常優秀，反觀張孝全頻頻揮棒落空，不服輸地再上訴，結果還是沒獲得分數，無法接受結果的張孝全鬧脾氣喊「我不玩了！」修杰楷則贏得比賽，開心到跑場歡呼。